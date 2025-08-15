Pressestimme
'Nürnberger Nachrichten' zu gefühltem Verschwinden der Sommerpause
Für Sie zusammengefasst
- Politische Ruhe bleibt aus, Bürger sind unruhig.
- Tägliche Nachrichten aus Washington beeinflussen alle.
- Trump genießt Golf, während andere arbeiten müssen.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu gefühltem Verschwinden der Sommerpause:
"Heute kehrt niemals wirkliche Ruhe ein - weder für die Politiker noch für uns Bürger. Atemlos verfolgen wir jeden Tag, was das mächtigste Irrlicht der Welt in Washington von sich gibt. Trump scheint übrigens der einzige, der es sich leisten kann, einen guten Teil seiner Zeit bei bester Laune auf dem Golfplatz zu verbringen."/DP/jha
