    Pressestimme

    'Stuttgarter Zeitung' zu Bahnchef Lutz

    • Bahnchef Lutz verlässt DB überraschend nach 8 Jahren.
    • Verkehrsminister Schnieder plant neue Konzernspitze.
    • Bahn leidet unter Verspätungen und schlechter Infrastruktur.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Bahnchef Lutz:

    "Der baldige Abgang von Bahnchef Richard Lutz, der seit acht Jahren den DB-Konzern führte, kommt dann doch überraschend. Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte sich Zeit genommen: Erst die Strategie, dann das Personal, so seine richtige Festlegung. Am 22. September will Schnieder seine "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene" vorstellen - und wohl auch die neue Konzernspitze, die diese schwierige Aufgabe umsetzen soll. Lutz und dem bisherigen Vorstand ist es in all den Jahren nicht zufriedenstellend gelungen, die Bahn besser aufzustellen: Die Züge fahren so verspätet wie nie, die Infrastruktur wurde viel zu lange katastrophal vernachlässigt und die wirtschaftliche Lage des größten Staatskonzerns ist schlicht verheerend."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

