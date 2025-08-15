    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Reutlinger General-Anzeiger' zu Entlassung des Bahnchefs

    • Richard Lutz oft mit unerfüllten Versprechen gescheitert.
    • Bahnvorstand erhielt trotz Misserfolg hohe Boni.
    • Spekulationen über Nachfolge und zukünftige Pläne.

    REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Entlassung des Bahnchefs:

    "Ein Stück weit ist Richard Lutz auch selbst schuld. Zu oft versprach er schwarze Zahlen. Zu oft versprach er Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit. Zu oft konnte er all diese Versprechen nicht einhalten. Zu oft erhielt der Bahnvorstand dennoch seine millionenschweren Boni. Entsprechend verhalten werden die Beileidsbekundungen ausfallen, nachdem er vom aktuellen Verkehrsminister Patrick Schnieder schachmatt gesetzt wurde. Für deutlich mehr Interesse wird seine Nachfolge sorgen. Schon seit Monaten wird spekuliert, wen Schnieder als neuen Spieler ins Rennen schickt, und welche Züge dieser als Nächstes für die Bahn plant."/yyzz/DP/he





