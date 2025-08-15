    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump und Putin treffen sich in Alaska

    • Trump und Putin treffen sich wegen Ukraine-Krieg.
    • Erstes Treffen seit Beginn des Angriffskriegs 2022.
    • Trump sieht 25% Risiko für Scheitern des Gipfels.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen sich an diesem Freitag treffen, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Es ist das erste Treffen der Staatschefs beider Länder seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022. Die Gespräche sollen erst am späten Abend mitteleuropäischer Zeit (21.30 Uhr) beginnen.

    Ob es tatsächlich zu konkreten Ergebnissen kommt, ist unklar. Trump sprach von einem Risiko von 25 Prozent, dass der Gipfel scheitern könnte. Nach offiziellen Angaben aus Moskau ist nach dem Gipfel keine gemeinsame Erklärung geplant. Trump sagte, er hoffe auf ein weiteres Treffen gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bei dem es eine Einigung geben könne.

    Bereits am Vortag hatte Trump Putin mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht, sollte er sich bei dem Treffen nicht auf eine Beendigung der Kampfhandlungen einlassen./ngu/so/DP/he





