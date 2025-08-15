BVB stellt Geschäftszahlen vor

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    • Watzke präsentiert Bilanzzahlen zum letzten Mal.
    • BVB-Gewinn 2023/2024: 44,3 Millionen Euro.
    • Umsatz steigt um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Zum letzten Mal mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Freitag (11.30 Uhr) bei einer Bilanz-Pressekonferenz seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor. Watzke scheidet im Herbst nach 20 Jahren im operativen Geschäft aus.

    Vor einem Jahr hatte Watzke noch das zweitbeste Ergebnis in der BVB-Geschichte vermeldet. Im Geschäftsjahr 2023/2025 hatte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA einen Gewinn von 44,3 Millionen Euro verbucht. Grund waren hohe Transfererlöse aus Spielerverkäufen.

    Die Zahlen, die Watzke für das im SDax notierte Unternehmen jetzt präsentiert, dürften für das Ende Juni abgelaufene Geschäftsjahr deutlich schlechter ausfallen. Darauf deuten die zum 3. Quartal veröffentlichten Kennzahlen hin. Beim Umsatz aber macht der BVB erneut einen Sprung. Bis Ende März lagen die Erlöse um knapp 11 Prozent über dem Vorjahresvergleich. Im Geschäftsjahr 2023/2024 hatte der BVB einen Umsatz von 607 Millionen Euro vermeldet./lic/DP/jha

    Borussia Dortmund

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 3,65 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 403,77 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,71 %/+36,71 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
