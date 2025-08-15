Zum letzten Mal mit Watzke
BVB stellt Geschäftszahlen vor
- Watzke präsentiert Bilanzzahlen zum letzten Mal.
- BVB-Gewinn 2023/2024: 44,3 Millionen Euro.
- Umsatz steigt um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
DORTMUND (dpa-AFX) - Zum letzten Mal mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Freitag (11.30 Uhr) bei einer Bilanz-Pressekonferenz seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor. Watzke scheidet im Herbst nach 20 Jahren im operativen Geschäft aus.
Vor einem Jahr hatte Watzke noch das zweitbeste Ergebnis in der BVB-Geschichte vermeldet. Im Geschäftsjahr 2023/2025 hatte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA einen Gewinn von 44,3 Millionen Euro verbucht. Grund waren hohe Transfererlöse aus Spielerverkäufen.
Die Zahlen, die Watzke für das im SDax notierte Unternehmen jetzt präsentiert, dürften für das Ende Juni abgelaufene Geschäftsjahr deutlich schlechter ausfallen. Darauf deuten die zum 3. Quartal veröffentlichten Kennzahlen hin. Beim Umsatz aber macht der BVB erneut einen Sprung. Bis Ende März lagen die Erlöse um knapp 11 Prozent über dem Vorjahresvergleich. Im Geschäftsjahr 2023/2024 hatte der BVB einen Umsatz von 607 Millionen Euro vermeldet./lic/DP/jha
