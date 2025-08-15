BVB stellt Geschäftszahlen vor

Die Zahlen, die Watzke für das im SDax notierte Unternehmen jetzt präsentiert, dürften für das Ende Juni abgelaufene Geschäftsjahr deutlich schlechter ausfallen. Darauf deuten die zum 3. Quartal veröffentlichten Kennzahlen hin. Beim Umsatz aber macht der BVB erneut einen Sprung. Bis Ende März lagen die Erlöse um knapp 11 Prozent über dem Vorjahresvergleich. Im Geschäftsjahr 2023/2024 hatte der BVB einen Umsatz von 607 Millionen Euro vermeldet./lic/DP/jha

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 3,65 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 403,77 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,71 %/+36,71 % bedeutet.