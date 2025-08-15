Amthor will Bürokratiekosten um 16 Milliarden Euro pro Jahr senken

Da ich in 2024 sehr hoch in DWS investiert war, hatte ich mich natürlich auch mit der Aktie auseinandergesetzt.

Ich wollte eigentlich nach der HV wieder mit einer long Position einsteigen, hab aber dummerweise den Einstieg verpasst.





Nochmal zu RTL: ich glaub, was man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat: Bertelsmann hält alleine über 76%.

Wenn die Divi Jäger noch alle einsteigen, es positive Nachrichten geben sollte bzgl. der sky Integration (Abo Zahlen) und es wider erwarten auch noch eine reguläre Dividende von 2€, vielleicht auch höher, geben sollte, was macht dann der Kurs😅. Sind zugegebenermaßen einige Konjunktive, könnte aber trotzdem eine fette Überraschung geben.











