    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 15. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Fortum und Borussia Dortmund veröffentlichen Zahlen.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Japan und China erwartet.
    • Treffen von Trump und Putin in Alaska um 21:30 Uhr.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 15. August 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, vorläufige Jahreszahlen (11.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25
    04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25
    06:30 JPN: Industrieproduktion 6/25 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 6/25 08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen) Q2/25
    09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25
    12:00 IRL: Handelsbilanz 7/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/25
    14:30 USA: Empire State MfG Bericht 8/25
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 7/25
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/25
    16:00 USA: Lagerbestände 6/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab)

    SONSTIGE TERMINE
    21:30 USA/RUS: US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin treffen sich in Alaska

    HINWEIS
    ITA: Feiertag, Börse geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 15. August 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 15. August 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, vorläufige Jahreszahlen (11.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/25 …