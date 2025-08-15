    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Putin muss Gespräch mit Trump ernst nehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert Putin zu ernsthaften Gesprächen auf.
    • Trump soll Frieden in Alaska vorantreiben.
    • Ukraine muss bei Verhandlungen am Tisch sitzen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska ruft Bundeskanzler Friedrich Merz den russischen Präsidenten zu Ernsthaftigkeit in dem Gespräch auf. "Wir erwarten von Präsident Putin, dass er das Gesprächsangebot von Präsident Trump ernst nimmt und nach dem Treffen in Alaska ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt", sagte Merz laut Mitteilung. Dreieinhalb Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine habe Russland heute die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen.

    Trump könne in Anchorage einen bedeutenden Schritt hin zu einem Frieden schaffen, sagte Merz. Der CDU-Politiker pochte auf die europäische Forderung, dass die Ukraine bei einem Folgetreffen mit am Tisch sitzen muss. "Dort muss ein Waffenstillstand vereinbart werden." Territoriale Fragen könnten nur mit dem Einverständnis der Ukrainer entschieden werden, sagte der Kanzler mit Blick auf einen "Gebietstausch", den Trump in Spiel gebracht hatte. Er stehe weiter mit dem US-Präsidenten zu den Forderungen in Kontakt./vrb/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

