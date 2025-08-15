Ob zu Hause oder auf Reisen
Mehrheit zahlt bargeldlos
- Bargeldnutzung sinkt: Nur 34% zahlen im Ausland bar.
- Kartenzahlung bevorzugt: 51% nutzen Karten in Deutschland.
- Im Euroraum: 55% zahlen bevorzugt mit Karte.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Cash ist für die meisten Deutschen auch auf Auslandsreisen nicht mehr King: Sowohl zu Hause als auch im Ausland greift zum Bezahlen nur noch gut ein Drittel der Menschen auf Schein und Münze zurück, wie eine Umfrage für das Vergleichsportal Verivox ergab.
In der vorherigen Erhebung im Sommer 2023 hatte noch eine Mehrheit der Befragten (53 Prozent) angegeben, einen Einkauf im Wert von 20 Euro an der Ladenkasse auf Auslandsreisen innerhalb des Euroraums bevorzugt mit Bargeld zu begleichen. Nun greifen nach eigenen Angaben nur noch gut 34 Prozent der 1.031 Befragten in solchen Fällen zu Schein und Münze.
Kartenzahlung im Ausland noch häufiger favorisiert
"Die Deutschen gelten seit jeher als Bargeldliebhaber. Doch mittlerweile bevorzugt die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher sowohl im Inland als auch im Ausland kartengestützte Bezahlverfahren", ordnet Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, ein.
Innerhalb Deutschlands zücken demnach gut 51 Prozent bevorzugt eine Karte, um an der Ladenkasse zu bezahlen: Rund 30 Prozent nutzen die Girocard, die landläufig oft noch EC-Karte genannt wird, 12 Prozent zahlen mit einer Debitkarte von Visa oder Mastercard , bei der die Einkaufssumme unmittelbar nach der Zahlung vom Konto abgebucht wird. Eine echte Kreditkarte ist im Inland für gut 9 Prozent der Befragten das beliebteste Zahlungsmittel.
Im Ausland ist Kartenzahlung noch häufiger als in Deutschland das favorisierte Bezahlverfahren: Innerhalb des Euroraums gilt dies für fast 55 Prozent der Befragten, außerhalb des Euroraums sind es der Umfrage zufolge etwas mehr als 56 Prozent./ben/DP/zb
Moin,
Da sich meine Glaskugel gerade so gut bewährt hat (denn Kurs vom letzten Freitag auf 31 Cent genau eine Woche vorher angezeigt) hier mal eine präzisen Analyse der zukünftigen Entwicklung.
1.Der aktuelle Kurs kann mit einen 2026er KGV von 10 und einer Ausschüttung an die Aktionäre von ca. 7% (Divi und ARP) als günstig bis fair bewertet angesehen werden, man ist im DAX da auf jeden Fall im unteren Drittel unterwegs was die Bewertung angeht. Das wäre klassisch für etablierte Unternehmen in einen stabilen Markt der kein größeres Wachstum der Gewinne mehr erwarten lässt.
2.Ein Gewinnwachstum von um die 20 % ist auf Jahre hinaus bei der CoBa realistisch. Zum Einen wächst die mBank (zweit größte Bank Polens und CoBa Tochter) stark, Polen hat auch eine boomende Volkswirtschaft, da geht was. Außerdem ist die Cost/Income Ratio der CoBa im Vergleich zu anderen Banken immer noch sehr hoch. Bettina wird hier in den nächsten Jahren sicher noch viele Effizienzen heben, besonders auch mit KI. Dazu kommt, dass der Bund alle Schleusen geöffnet hat und die deutsche Volkswirtschaft mit (schuldenfinanzierten) Geld fluten will. Auch Bettina, äh das Management, prognostiziert stark steigende Gewinne. So ein Gewinnwachstum muss natürlich an der Börse (bewertet die Zukunft) eingepreist werden. Sprich das KGV sollte einen Wert eher so in der Kante 15 - 20 haben. Um hier in den Bereich eine fairen Bewertung zu kommen brauchen wir entsprechend Kurse zwischen 52 und 68 Euro.
3.Jetzt lohnt es sich mal einen Blick auf die Aktionärsstruktur zu werfen Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/635/board/20250810123236-anteile.png