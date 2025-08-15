Mehrheit zahlt bargeldlos

Da sich meine Glaskugel gerade so gut bewährt hat (denn Kurs vom letzten Freitag auf 31 Cent genau eine Woche vorher angezeigt) hier mal eine präzisen Analyse der zukünftigen Entwicklung.





1.Der aktuelle Kurs kann mit einen 2026er KGV von 10 und einer Ausschüttung an die Aktionäre von ca. 7% (Divi und ARP) als günstig bis fair bewertet angesehen werden, man ist im DAX da auf jeden Fall im unteren Drittel unterwegs was die Bewertung angeht. Das wäre klassisch für etablierte Unternehmen in einen stabilen Markt der kein größeres Wachstum der Gewinne mehr erwarten lässt.





2.Ein Gewinnwachstum von um die 20 % ist auf Jahre hinaus bei der CoBa realistisch. Zum Einen wächst die mBank (zweit größte Bank Polens und CoBa Tochter) stark, Polen hat auch eine boomende Volkswirtschaft, da geht was. Außerdem ist die Cost/Income Ratio der CoBa im Vergleich zu anderen Banken immer noch sehr hoch. Bettina wird hier in den nächsten Jahren sicher noch viele Effizienzen heben, besonders auch mit KI. Dazu kommt, dass der Bund alle Schleusen geöffnet hat und die deutsche Volkswirtschaft mit (schuldenfinanzierten) Geld fluten will. Auch Bettina, äh das Management, prognostiziert stark steigende Gewinne. So ein Gewinnwachstum muss natürlich an der Börse (bewertet die Zukunft) eingepreist werden. Sprich das KGV sollte einen Wert eher so in der Kante 15 - 20 haben. Um hier in den Bereich eine fairen Bewertung zu kommen brauchen wir entsprechend Kurse zwischen 52 und 68 Euro.





3.Jetzt lohnt es sich mal einen Blick auf die Aktionärsstruktur zu werfen Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/635/board/20250810123236-anteile.png

Anrechte auf Aktien von 40,25 % des Grundkapitals haben allein die hier gelisteten Großaktionäre. Auch wenn sicher nicht alle demnächst wandeln werden, bleibt da für die Institutionen die die Derivate ausgegeben haben bei steigenden CoBa Kursen ein GEWALTIGES Kosten Risiko. Diese Leute werden (sofern noch nicht gefeuert) auf jeden Fall einen Anruf vom Controlling bekommen, das Risiko einzugrenzen, sprich sie müssen die Derivate mit Aktien hinterlegen. Auf die Sicht von 6 - 12 Monaten müssen hier also bis zu 400 Mio Aktien besorgt werden. Ein Teil davon ist vielleicht auch schon in den Büchern aber bestimmt nicht alles. In so einer Situation (die älteren erinnern sich vielleicht noch an den Fall VW) neigt die Börse zu Übertreibungen. Das KGV ist hier als Kennzahl nicht so relevant, da kann es weit nach oben gehen. Man wird dann natürlich versuchen an die 20 % Anteile der Kleinanleger zu kommen da die Instis zu gut rechnen können um billig Aktien herzugeben. Da sollte man mit spontanen Kurseinbrüchen (um Stop/Loss und KO Schwellen abzuräumen) , Fake News in Foren, wilden Analysten Kommentaren etc. rechnen. Und natürlich mit satten Kurssteigerungen, genauere Daumenpeilung schwierig aber warum nicht mal dreistellig.





Was für die zukünftige Kursentwicklung dagegen weitgehend irrelevant ist sind die Kurse der Vergangenheit. Das die CoBa jetzt schon mal bei 3 und bei 200 Euro stand ist ungefähr so bedeutsam wie das es Appel Aktien auch schon mal für 1$ gab. Was natürlich ggf. steuerlich relevant ist ist der Einstiegskurs. Wer jetzt länger dabei ist (z.B. 3,11 Euro Einstig) und meint Gewinne realisieren zu müssen um bei einen Rücksetzter wieder einzusteigen hat das Problem, dass der Kurs um 20 % fallen müsste damit er nur auf die gleiche Zahl der Aktien kommt. 1.-3. macht so einen Einbruch sehr unwahrscheinlich. Halten verschiebt die Steuer in die Zukunft und solange verzinst Euch Bettina die Kohle.





Interessanter wäre ggf. die Aktien als Sicherheit für einen Kredit zu hinterlegen und sich ein schönes Haus zu kaufen. Die aktuellen Kreditzinsen sind niedriger als die CoBa Ausschüttung, dass heißt Bettina zahlt Euch den Kredit zurück, Ihr habt schon jetzt was vom Depotwert und seid noch dabei wenn es richtig hoch geht. OK im Falle einer größeren Katastrophe (Türken stehen wieder vor Wien oder so) wäre das Haus weg, als Optimist sage ich: Bettina wird Euch reich machen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif





PS.: Kurs für nächsten Freitag 37 Euro