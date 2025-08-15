VZ Gruppe: Ertragsplus von 9,9% – Jetzt mehr erfahren!
Die VZ Gruppe trotzt den Herausforderungen und zeigt beeindruckende Wachstumszahlen. Mit einem Ertragsplus von 9,9% und einem Reingewinnanstieg von 9,0% im ersten Halbjahr 2025 setzt sie ein starkes Zeichen. Trotz eines schwierigen Umfelds bleibt die Nachfrage nach ihren Beratungsdienstleistungen ungebrochen. Für das Gesamtjahr wird jedoch ein moderateres Wachstum prognostiziert.
Foto: adobe.stock.com
- Die VZ Gruppe steigerte ihre Erträge im ersten Halbjahr 2025 um 9,9 Prozent auf 277,9 Millionen Franken, während der Reingewinn um 9,0 Prozent auf 112,0 Millionen Franken wuchs.
- Trotz eines anspruchsvollen Umfelds verzeichnete die VZ Gruppe ein Wachstum in allen Ertragskomponenten, mit Ausnahme des Zinsergebnisses, das um 28,8 Prozent zurückging.
- Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich Pensionierung und Nachlass, bleibt stark, was zu einem Honorarertragswachstum von 13,8 Prozent führte.
- Die Bilanzsumme der VZ Gruppe wuchs im ersten Halbjahr 2025 um 500 Millionen auf 8,0 Milliarden Franken, hauptsächlich durch zusätzliche Kontoguthaben von Kunden.
- Die kombinierte Kernkapitalquote der VZ Gruppe liegt bei 28,4 Prozent, was auf die neue Berechnung nach Basel III Final zurückzuführen ist.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein unterdurchschnittliches Wachstum erwartet, bedingt durch das tiefere Zinsniveau und vorausgesetzt, dass sich die Finanzmärkte stabil entwickeln.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VZ Holding ist am 15.08.2025.
-0,17 %
+0,17 %
-2,16 %
-4,22 %
+43,56 %
+108,14 %
+142,46 %
+227,03 %
ISIN:CH0528751586WKN:A2P272
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte