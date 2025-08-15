Dübel-Hersteller Fischer im Ausland auf Expansionskurs

WALDACHTAL (dpa-AFX) - Die für Dübel und andere Befestigungstechnik bekannte Unternehmensgruppe Fischer setzt ihren internationalen Expansionskurs fort. "Wir werden in Saudi-Arabien eine neue Gesellschaft gründen", sagte Inhaber Klaus Fischer kurz vor seinem 75. Geburtstag. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Es ist die 51. Gesellschaft der Gruppe weltweit.

"Es werden noch viele Länder dazukommen, wo wir heute noch nicht sind und die in der Zukunft mit Sicherheit noch interessanter werden", sagte Fischer mit Blick auf sogenannte Schwellenländer.