Haseloff will strategische Industrien von Klimapflichten befreien

Daumen hoch! So sehe ich es auch. Ich freue mich über diese Kurse und greife aktuell beherzt zu.





Chemie, Pharma, Konsum und ggfls. Wasserstoff - überall aber natürlich nur die Größten und Besten - kann man aktuell sehr günstig einkaufen. Neulich waren es Luftfahrt und Postaktien. Meine BPost hat sich nun allen Unkenrufen zum Trotz auch fast verdoppelt.





Es ist immer das Gleiche seit 150 Jahren: Gute Aktien kaufen, wenn sie keiner mehr haben will. Börse ist so einfach und durchschaubar, wenn man sich einfach an 2-3 Grundregeln hält