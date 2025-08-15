Wirtschaft
Haseloff will strategische Industrien von Klimapflichten befreien
Foto: Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts schwieriger Standortbedingungen für die Industrie und dem Rückzug des US-Konzerns Dow Chemical aus Ostdeutschland fordert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) grundlegende Änderungen in der Klimapolitik.
"Strategisch wichtige Produktionen wie die chemische Grundstoffindustrie oder die Stahlindustrie müssen von den strengen Klimavorgaben ausgenommen werden", sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt". Die Klimaziele sollen dazu um den "Faktor Resilienz" ergänzt werden. "Wollen wir den Stahl aus Russland holen, um Panzer zu bauen, und die Chemie aus China, die für viele Produkte bis hin zu Windrädern unerlässlich ist?", fragte Haseloff. "Ich rate dringend ab."
Auch die Entscheidung, ab 2035 keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen, solle die EU-Kommission revidieren. Ohne diese Änderungen rechnet der dienstälteste Regierungschef Deutschlands mit einer Deindustrialisierung, von der vor allem die AfD profitiere. "Wenn wir nicht aufpassen, werden die blühenden Landschaften nach nur einer Generation wieder welken", sagte Haseloff mit Blick auf das Chemiedreieck und die Automobil-Zulieferindustrie.
Die Entscheidung von Dow Chemical, Standorte zu schließen, sei ein Ergebnis "einer seit Langem verfehlten europäischen Klimapolitik". Die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie der EU bedeute das Aus für bestimmte Produktionen. "Damit muss Schluss sein. Wir sind nicht dazu verpflichtet, Suizid zu begehen."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow - A2PFRC - US2605571031
Diskutieren Sie gerne gleich mit!
BörsenVeteran schrieb 13.08.25, 06:33
mitdiskutieren »
Habe gestern auch schön Celanese nachgekauft.
BASF kauf ich unter 40
BörsenVeteran schrieb 12.08.25, 07:18
mitdiskutieren »
Solche Aussage noch aus 3 Analystenmündern und ich bin all in Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
BörsenVeteran schrieb 12.08.25, 07:15
mitdiskutieren »
Daumen hoch! So sehe ich es auch. Ich freue mich über diese Kurse und greife aktuell beherzt zu.
Chemie, Pharma, Konsum und ggfls. Wasserstoff - überall aber natürlich nur die Größten und Besten - kann man aktuell sehr günstig einkaufen. Neulich waren es Luftfahrt und Postaktien. Meine BPost hat sich nun allen Unkenrufen zum Trotz auch fast verdoppelt.
Es ist immer das Gleiche seit 150 Jahren: Gute Aktien kaufen, wenn sie keiner mehr haben will. Börse ist so einfach und durchschaubar, wenn man sich einfach an 2-3 Grundregeln hält
