Mobilezone's Record Swiss Growth: MVNO Soars in First Half-Year
mobilezone has achieved unprecedented success in Switzerland, with record-breaking sales and income, driven by a thriving MVNO business and robust financial health, paving the way for a promising future.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- mobilezone achieved its best first half-year ever in Switzerland, with net sales of CHF 436 million and a group net income of CHF 17.6 million.
- The MVNO business saw a 17.6% increase in postpaid subscribers, reaching 439,600, and MVNO sales grew by 26.3% to CHF 41.8 million.
- Operating income (EBITDA) was CHF 31.7 million, with a margin of 7.4%, while EBIT amounted to CHF 23.8 million, reflecting a margin of 5.5%.
- The company confirmed its EBIT guidance for 2025, expecting CHF 53-60 million, supported by strong business activity in Switzerland and stabilized volumes in Germany.
- The Second Life business, focusing on smartphone repairs and refurbishments, reported a 47.8% increase in sales, with 10,600 refurbished devices sold.
- A change in Group Management was announced, with Bernhard Mächler set to take over as Group CFO on October 1, 2025, following Andreas Fecker's departure.
The next important date, Quarterly report, at mobilezone holding is on 15.08.2025.
0,00 %
-4,15 %
-7,00 %
-8,48 %
-22,33 %
-32,06 %
+61,31 %
-48,58 %
ISIN:CH0276837694WKN:A14R33
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte