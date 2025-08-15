mobilezone feiert Rekordhalbjahr – MVNO in der Schweiz boomt
mobilezone glänzt mit Rekordergebnissen und beeindruckendem Wachstum im ersten Halbjahr 2025, während strategische Veränderungen den Weg für eine vielversprechende Zukunft ebnen.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- mobilezone erzielte im ersten Halbjahr 2025 in der Schweiz das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte, mit einem währungsbereinigten Umsatz von CHF 436 Mio. und einem organischen Umsatzrückgang von -8.3 Prozent.
- Der operative Gewinn (EBITDA/EBIT) betrug CHF 31.7 Mio./CHF 23.8 Mio., und der Konzerngewinn lag bei CHF 17.6 Mio.
- Die Zahl der MVNO-Abo-Kunden stieg um 17.6 Prozent auf 439’600, und der MVNO-Umsatz wuchs um 26.3 Prozent auf CHF 41.8 Mio.
- In der Schweiz wurden 230’000 Telekommunikationsverträge abgeschlossen, was einem Anstieg von 1.8 Prozent entspricht, während in Deutschland die Verträge um 9.8 Prozent auf 499’000 zurückgingen.
- Der Bereich Second Life, insbesondere die Marke jusit, verzeichnete ein starkes Wachstum mit einem Anstieg der verkauften Refurbished-Smartphones um 47.8 Prozent.
- Andreas Fecker tritt als CFO der mobilezone Gruppe zurück, und Bernhard Mächler übernimmt ab 1. Oktober 2025 die Position des Gruppen-CFO.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei mobilezone holding ist am 15.08.2025.
0,00 %
-4,15 %
-7,00 %
-8,48 %
-22,33 %
-32,06 %
+61,31 %
-48,58 %
ISIN:CH0276837694WKN:A14R33
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte