    Verve Group Registered (A): Starkes Wachstum trotz Plattform-Hürden in Q2 2025

    Verve Group SE beeindruckt im zweiten Quartal 2025 mit starkem Wachstum und innovativen Schritten trotz technischer Herausforderungen.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Verve Group SE erzielte im zweiten Quartal 2025 ein zweistelliges Umsatzwachstum von 10 Prozent auf 106 Millionen Euro trotz schwieriger Umstellungsphase während der Plattformvereinheitlichung.
    • Das bereinigte EBITDA stieg leicht auf 29 Millionen Euro, jedoch sank die EBITDA-Marge auf 28 Prozent.
    • Der Software-Kundenstamm wuchs organisch um 10 Prozent, und die Kundenbindungsrate erreichte ein Rekordniveau von 98 Prozent.
    • Die Vereinheitlichung des In-App-Marketplace wurde im Juli 2025 abgeschlossen, was zu einer verbesserten Plattform-Performance führte, jedoch auch technische Herausforderungen mit sich brachte.
    • Aufgrund technischer Probleme und einer schlechteren Wechselkursentwicklung wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2025 gesenkt, mit einem erwarteten Nettoumsatz zwischen 485 und 515 Millionen Euro.
    • Ein Capital Markets Day wird am 19. August 2025 stattfinden, um Investoren ein besseres Verständnis des Geschäftsmodells der Verve Group SE zu vermitteln.

    Der Kurs von Verve Group Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8520EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,16 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.210,22PKT (+0,71 %).


    Verve Group Registered (A)

    +0,16 %
    -31,50 %
    -39,63 %
    -47,40 %
    -33,00 %
    +4,75 %
    ISIN:SE0018538068WKN:A3D3A1





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
