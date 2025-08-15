Glarner Kantonalbank: Halbjahresgewinn von 9,4 Mio. CHF begeistert!
Die Glarner Kantonalbank trotzt den Herausforderungen des Finanzmarktes. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte sie trotz eines gesunkenen Betriebsertrags einen Gewinn von 9,4 Millionen Franken. Dank gezielter Kostensenkungen und einem florierenden Kommissions- und Handelsgeschäft konnte die Bank ihre Position stärken.
- Die Glarner Kantonalbank erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinn von 9,4 Mio. Franken.
- Der Betriebsertrag sank um 4,9 % auf 47,3 Mio. Franken, während die Kosten ebenfalls gesenkt wurden.
- Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft wuchs um 5,7 % auf 8,9 Mio. Franken, und das Handelsgeschäft verzeichnete einen Anstieg von 50,9 % auf 5,6 Mio. Franken.
- Im Zinsengeschäft gab es einen Bruttoerfolg von 29,5 Mio. Franken, was einem Rückgang von 13,7 % entspricht, beeinflusst durch Zinssenkungen der SNB.
- Die Bilanzsumme wuchs um 48,7 Mio. Franken auf 9,1 Mrd. Franken, mit einer Gesamtkapitalquote von 18,7 %.
- Der Geschäftserfolg betrug 11,3 Mio. Franken, was einem Rückgang von 20,9 % entspricht, und es wurden Maßnahmen zur Kostensenkung im Rahmen der Strategie Fokus26 umgesetzt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Glarner Kantonalbank ist am 15.08.2025.
