SafeHeal(R) erhält europäische Marktzulassung gemäß MDR für Colovac(R) Anastomoseschutz-Technologie

Paris, Frankreich und Tampa, FL / ACCESS Newswire / 14. August 2025 / SafeHeal, ein führender Innovator auf dem Gebiet der Darmkrebschirurgie, gab heute bekannt, dass es die Zulassung für sein Colovac-System durch die Europäische Union gemäß der neuen Medizinprodukteverordnung (EU MDR 2017/745, Medizinprodukte, Anhang IX Kapitel I) erhalten hat. Dieser wichtige Meilenstein bestätigt, dass das Unternehmen die strengen Sicherheits- und Leistungsstandards der EU einhält, was nun den kommerziellen Vertrieb von Colovac in der gesamten Europäischen Union ermöglicht. Colovac ist als Alternative zur Anlage eines vorübergehenden Stomas für Patienten vorgesehen, die sich einer Darmkrebsresektion unterziehen.1,2

„Dies ist ein entscheidender Erfolg für unser Unternehmen und ein Beweis für das Engagement unserer regulatorischen, klinischen und technischen Teams“, so Chris Richardson, President und Chief Executive Officer von SafeHeal. „Wir sind nun bereit, die klinischen und wirtschaftlichen Vorteile von Colovac für Gesundheitsdienstleistern und Patienten in ganz Europa zugänglich zu machen.“

Das endoluminale Bypass-System von Colovac ist eine weniger invasive Alternative zum temporären Stoma, der derzeitigen Standardbehandlung für Patienten, die sich einer kolorektalen Resektion unterziehen. Das Stoma wird heute bei den meisten Patienten, die sich einer Low-Anterior-Resektion (LAR) und Anastomose unterziehen, prophylaktisch angewendet. Über das Stoma (künstlicher Darmausgang) wird der Stuhl vorübergehend von der heilenden Anastomose nach außen in einen Stomabeutel umgeleitet. In den meisten Fällen wird ein Stoma nur so lange benötigt, bis die Anastomose geheilt ist, und kann wieder rückgängig gemacht werden, typischerweise nach 2 bis 6 Monaten. Die eventuelle Umkehr des Stomas erfordert eine weitere Operation mit einem zweiten Krankenhausaufenthalt, erneuter Erholungsphase und damit verbundenen Komplikationen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das Stoma nicht reversibel ist und dauerhaft wird. Zusätzlich zu den potenziellen chirurgischen Komplikationen, die mit einem Stoma-Eingriff verbunden sind, können Patienten aufgrund sozialer Isolation, verminderter körperlicher Aktivität und/oder Intimitätseinbußen erhebliche Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität erfahren.