    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApplied Materials AktievorwärtsNachrichten zu Applied Materials

    Schock im Chipsektor

    425 Aufrufe 425 0 Kommentare 0 Kommentare

    Applied Materials Aktie stürzt zweistellig nach schwachem Ausblick ab!

    Applied Materials hat neue Quartalszahlen präsentiert, doch ein pessimistischer Ausblick und China-Risiken ließen die Aktie nachbörslich abstürzen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Applied Materials: Aktie nach schwachem Ausblick gefallen
    • Gewinnprognose für Q4 unter Analystenerwartungen
    • China-Risiken und Exportlizenzen belasten Geschäft
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Schock im Chipsektor - Applied Materials Aktie stürzt zweistellig nach schwachem Ausblick ab!
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Ein überraschend schwacher Ausblick hat die Aktie von Applied Materials am Donnerstagabend nachbörslich auf Talfahrt geschickt. Das Wertpapier des führenden US-Herstellers von Chipproduktionsanlagen stürzte um 14 Prozent auf 161,86 US-Dollar ab, nachdem das Unternehmen für das laufende Quartal deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegende Prognosen vorgelegt hatte.

    Ausblick enttäuscht deutlich

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    217,12€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    248,73€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das vierte Quartal erwartet Applied Materials einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,11 US-Dollar – deutlich weniger als die von LSEG ermittelten Konsensschätzungen von 2,39 US-Dollar. Beim Umsatz stellt das Management rund 6,70 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt 7,34 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

    "Das aktuelle makroökonomische und politische Umfeld sorgt für erhöhte Unsicherheit und geringere Visibilität", erklärte CEO Gary Dickerson. Besonders das Geschäft in China stehe unter Druck, was sowohl auf Exportbeschränkungen als auch auf schwankende Nachfrage aus der Halbleiterbranche zurückzuführen sei.

    China im Fokus – Exportlizenzen bleiben auf Eis

    Applied Materials kämpft derzeit mit einem großen Rückstau an Exportlizenz-Anträgen bei der US-Regierung. Für das kommende Quartal geht das Unternehmen davon aus, dass keine dieser Genehmigungen erteilt wird. Finanzvorstand Brice Hill warnte, dass der Rückgang der China-Umsätze "noch mehrere Quartale" anhalten dürfte. Die Nachfrage aus der Volksrepublik werde zusätzlich von einer "Kapazitätskonsolidierung" belastet.

    Die politischen Rahmenbedingungen verschärfen den Druck: Die von der Trump-Administration angedrohten Zölle könnten die Preise für importierte Chips verdoppeln, sofern Käufer nicht in den Aufbau von Produktionskapazitäten in den USA investieren.

     

    Gewinn und Umsatz über Erwartungen

    Im dritten Geschäftsquartal erzielte Applied Materials einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,48 US-Dollar, womit das Unternehmen die Analystenschätzungen von 2,36 US-Dollar übertraf. Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 7,30 Milliarden US-Dollar, ebenfalls leicht über den Konsensprognosen von 7,22 Milliarden. Der Nettogewinn belief sich auf 1,78 Milliarden US-Dollar, oder 2,22 US-Dollar pro Aktie, nach 1,71 Milliarden US-Dollar bzw. 2,05 US-Dollar im Vorjahresquartal.

    Das wichtigste Segment "Semiconductor Systems" verzeichnete mit 5,43 Milliarden US-Dollar einen Zuwachs von zehn Prozent im Jahresvergleich und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen.

    Politische Unterstützung, aber keine kurzfristige Entlastung

    US-Präsident Donald Trump hatte Applied Materials erst kürzlich öffentlich gelobt, nachdem das Unternehmen in ein Apple-Programm aufgenommen wurde, das mehr Chips in den USA produzieren soll. Apple will gemeinsam mit Applied Materials zusätzliche Fertigungskapazitäten in Austin, Texas, aufbauen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schock im Chipsektor Applied Materials Aktie stürzt zweistellig nach schwachem Ausblick ab! Applied Materials hat neue Quartalszahlen präsentiert, doch ein pessimistischer Ausblick und China-Risiken ließen die Aktie nachbörslich abstürzen.