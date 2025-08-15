Applied Materials Aktie stürzt zweistellig nach schwachem Ausblick ab!

Ein überraschend schwacher Ausblick hat die Aktie von Applied Materials am Donnerstagabend nachbörslich auf Talfahrt geschickt. Das Wertpapier des führenden US-Herstellers von Chipproduktionsanlagen stürzte um 14 Prozent auf 161,86 US-Dollar ab, nachdem das Unternehmen für das laufende Quartal deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegende Prognosen vorgelegt hatte.

Für das vierte Quartal erwartet Applied Materials einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,11 US-Dollar – deutlich weniger als die von LSEG ermittelten Konsensschätzungen von 2,39 US-Dollar. Beim Umsatz stellt das Management rund 6,70 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt 7,34 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

"Das aktuelle makroökonomische und politische Umfeld sorgt für erhöhte Unsicherheit und geringere Visibilität", erklärte CEO Gary Dickerson. Besonders das Geschäft in China stehe unter Druck, was sowohl auf Exportbeschränkungen als auch auf schwankende Nachfrage aus der Halbleiterbranche zurückzuführen sei.

China im Fokus – Exportlizenzen bleiben auf Eis

Applied Materials kämpft derzeit mit einem großen Rückstau an Exportlizenz-Anträgen bei der US-Regierung. Für das kommende Quartal geht das Unternehmen davon aus, dass keine dieser Genehmigungen erteilt wird. Finanzvorstand Brice Hill warnte, dass der Rückgang der China-Umsätze "noch mehrere Quartale" anhalten dürfte. Die Nachfrage aus der Volksrepublik werde zusätzlich von einer "Kapazitätskonsolidierung" belastet.

Die politischen Rahmenbedingungen verschärfen den Druck: Die von der Trump-Administration angedrohten Zölle könnten die Preise für importierte Chips verdoppeln, sofern Käufer nicht in den Aufbau von Produktionskapazitäten in den USA investieren.

Gewinn und Umsatz über Erwartungen

Im dritten Geschäftsquartal erzielte Applied Materials einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,48 US-Dollar, womit das Unternehmen die Analystenschätzungen von 2,36 US-Dollar übertraf. Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 7,30 Milliarden US-Dollar, ebenfalls leicht über den Konsensprognosen von 7,22 Milliarden. Der Nettogewinn belief sich auf 1,78 Milliarden US-Dollar, oder 2,22 US-Dollar pro Aktie, nach 1,71 Milliarden US-Dollar bzw. 2,05 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Das wichtigste Segment "Semiconductor Systems" verzeichnete mit 5,43 Milliarden US-Dollar einen Zuwachs von zehn Prozent im Jahresvergleich und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen.

Politische Unterstützung, aber keine kurzfristige Entlastung

US-Präsident Donald Trump hatte Applied Materials erst kürzlich öffentlich gelobt, nachdem das Unternehmen in ein Apple-Programm aufgenommen wurde, das mehr Chips in den USA produzieren soll. Apple will gemeinsam mit Applied Materials zusätzliche Fertigungskapazitäten in Austin, Texas, aufbauen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



