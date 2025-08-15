Devisen
Euro stabil vor Trump-Putin-Gipfel in Alaska
- Euro-Kurs bleibt stabil bei 1,1665 US-Dollar.
- Trump-Putin-Gipfel in Alaska sorgt für hohe Erwartungen.
- US-Konjunkturdaten könnten Märkte stark beeinflussen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum verändert. Mit Spannung werden der Trump-Putin-Gipfel in Alaska und zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA erwartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1665 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin treffen sich in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Beginnen sollen die Gespräche um 21.30 Uhr. Die Erwartungen der Akteure an den Finanzmärkten sind hoch, auch wenn Trump sich in der Vermittlerrolle sieht und das Treffen als eine Art Vorstufe für ein potenzielles zweites Treffen darstellt. Doch schon mit einer beiläufigen Bemerkung könnten aus Sicht von Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management deutliche Kursbewegungen an den Börsen folgen.
Zuvor richten sie die Blicke am Nachmittag aber erst einmal auf US-Konjunkturdaten. Neben Einfuhrpreisen und Einzelhandelsumsätzen stehen die Industrieproduktion sowie das Konsumklima der Universität Michigan auf der Agenda./jha/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Danke für die Einschätzung.
Ich sehe aktuell ebenfalls, dass EUR/USD in einer engen Spanne um 1,156 pendelt. Mein kurzfristiger Bias bleibt aber leicht abwärtsgerichtet, solange der Bereich um 1,16–1,1640 nicht nachhaltig überwunden wird. Die bisherigen Anläufe in dieser Zone wurden eher abverkauft, was für mich ein Hinweis ist, dort verstärkt auf Reaktionen zu achten.
Für meine laufende Short‑Position sind vor allem zwei Punkte entscheidend:
- Die Unterstützungszone um 1,15 ist mehrfach bestätigt und könnte beim nächsten Anlauf brüchig werden.
- Makroseitig kommt aktuell wenig Rückenwind für den Euro – schwache deutsche Auftragsdaten und vorsichtige US‑Notenbankstimmen stützen eher den Dollar.
Solange sich das technische Bild nicht klar dreht, bleibe ich daher in der Position. Ein Ausstieg käme für mich nur in Frage, wenn wir den Widerstand um 1,1640 dynamisch und mit Volumen hinter uns lassen.
Ich dokumentiere solche Trades und die dahinterstehenden Überlegungen laufend in meinem kleinen Trading‑Journal hier im Forum – wer mag, kann da gerne mitlesen.
Vielen Dank für die ausführliche Analyse und die klaren Chartmarken – finde ich immer sehr hilfreich, um das eigene Bild mit anderen Einschätzungen abzugleichen.
Für mich persönlich ist der Bereich um 1,1570 aktuell eine entscheidende Zone. Nach meinem Regelwerk ist der Bruch darunter in Verbindung mit dem vorangegangenen Abwärtsschub ein deutliches Verkaufssignal gewesen. Solche Marken nutze ich gern, um Positionen mit engem Risiko aufzubauen. Sollte der Kurs allerdings wieder nachhaltig über diese Zone steigen, wäre das für mich ein Hinweis, den Short zu überdenken.
Ihre genannten Unterstützungen bei 1,1530 und 1,1494 habe ich ebenfalls auf dem Schirm. Das sind für mich potenzielle Zielbereiche, an denen ich Teilgewinne realisieren oder die Position komplett schließen würde – je nachdem, wie sich das Momentum bis dahin entwickelt.
Was mir an Ihrer Prognose besonders gefällt, ist die klare Definition möglicher Tagesspannen. Solche Orientierungen helfen enorm, nicht jedem kleinen Zucken im Chart hinterherzulaufen, sondern auf klarere Bewegungen zu warten.
Ich dokumentiere meine Trades und Gedanken hier im Forum Schritt für Schritt, um für mich selbst und Mitleser eine nachvollziehbare Linie zu schaffen. Wer meine Umsetzungen in Echtzeit mitverfolgen möchte, findet mein Wikifolio „Handeln mit Plan“ hier: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf4domegap#feed