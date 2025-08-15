Euro stabil vor Trump-Putin-Gipfel in Alaska

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum verändert. Mit Spannung werden der Trump-Putin-Gipfel in Alaska und zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA erwartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1665 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin treffen sich in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Beginnen sollen die Gespräche um 21.30 Uhr. Die Erwartungen der Akteure an den Finanzmärkten sind hoch, auch wenn Trump sich in der Vermittlerrolle sieht und das Treffen als eine Art Vorstufe für ein potenzielles zweites Treffen darstellt. Doch schon mit einer beiläufigen Bemerkung könnten aus Sicht von Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management deutliche Kursbewegungen an den Börsen folgen.

Zuvor richten sie die Blicke am Nachmittag aber erst einmal auf US-Konjunkturdaten. Neben Einfuhrpreisen und Einzelhandelsumsätzen stehen die Industrieproduktion sowie das Konsumklima der Universität Michigan auf der Agenda./jha/stk



