    Japans Wirtschaft nimmt stärker als erwartet Fahrt auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Japans BIP wächst im Q2 um 1% - besser als erwartet.
    • Unternehmensinvestitionen treiben das Wirtschaftswachstum.
    • Zinsanhebung der Notenbank könnte bald erfolgen.

    TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft hat sich im Frühjahr stärker als erwartet entwickelt. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um ein Prozent zu, wie die japanische Regierung am Freitag nach einer ersten Schätzung in Tokio mitteilte. Analysten hatten für die Monate April bis Juni im Schnitt nur mit einem Wachstum von 0,4 Prozent gerechnet.

    Ohne die Annualisierung betrug das Wachstum im Quartalsvergleich 0,3 Prozent. Bereits zu Beginn des Jahres war Japans Wirtschaft gewachsen, wenn auch schwächer. Wir aus der Mitteilung weiter hervorgeht, betrug das Wachstum im ersten Quartal laut revidierten Daten 0,1 Prozent im Quartalsvergleich, oder annualisiert 0,6 Prozent.

    Angetrieben wurde das Wachstum im zweiten Quartal unter anderem von Investitionen der Unternehmen. Der private Konsum habe ebenfalls zugelegt, aber nur leicht, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

    Generell dürfte das Wachstum der japanischen Notenbank möglicherweise Spielraum geben, die Zinsen anzuheben. Zuletzt hatte die Zentralbank den Leitzins Ende Juli unverändert bei 0,50 Prozent belassen. Die nächste Zinsentscheidung steht im September auf dem Programm./jkr/jha/





