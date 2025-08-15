Airbus wieder im Steigflug

Ein erfolgreicher Ausbruch über die Barriere zwischen 172,82 und 177,36 Euro birgt in der Airbus-Aktie mittelfristig Anstiegschancen auf zunächst 192,10 und darüber sogar 205,65 Euro. Dieses Szenario eignet sich schon jetzt für den Einsatz eines gehebelten Long-Vehikels, dies könnte beispielsweise das Turbo-Call-Optionsschein WKN DU12YM sein. Der Anlagehorizont wird jedoch einige Wochen bis Monate betragen, weshalb kurzfristig orientierte Anleger hier kaum auf ihre Kosten kommen dürften. Auf der Unterseite dürfte nach aktuellem Analysestand erst unterhalb von 167,45 Euro Rückfallpotenzial zurück in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 160,05 Euro aufkommen. Darunter müssten die Konsolidierungstiefs aus Mitte Mai um 154,50 Euro als Unterstützung aushelfen.

1. Long-Position bei 183,78 Euro eröffnen , Stopp unter 176,00 Euro platzieren. Kursziel 205,65 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus Group SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU12YM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,14 - 1,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 172,1394 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 172,1394 Euro akt. Kurs Basiswert: 183,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 205,65 Euro Hebel: 14,80 Kurschance: + 165 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY76AM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,41 - 1,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 197,5252 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 197,5252 Euro akt. Kurs Basiswert: 183,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,15 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.