TUI im Höhenflug

Die erfolgreiche Auflösung der inversen SKS-Formation durch den Sprung über die dazugehörige Nackenlinie verlaufend um 7,60 Euro hat unmittelbares Kurspotenzial an 8,88 Euro freigesetzt. Am Donnerstag notierte TUI in der Spitze sogar bei 9,08 Euro und steuert nun den 200-Wochen-Durchschnitt bei 9,75 Euro mit großen Schritten an. An dieser Stelle könnte es zu kleineren Verwerfungen und einer anschließenden Konsolidierung zurück in den Bereich um 8,25 Euro kommen. Mittelfristig würde dies die Möglichkeit eröffnen, aus der Seitwärtslethargie der letzten Monate vollständig zu entwischen. Kurse um 11,69 Euro kämen nicht überraschend und würden sich entsprechend für ein längerfristiges Engagement anbieten. Erst ein unerwarteter Kursrutsch unter 7,15 Euro würde das bullische Chartbild komplett negieren und in der Folge Korrekturpotenzial auf 6,32 und 6,18 Euro eröffnen.

1. Long-Position bei 9,07 Euro eröffnen , Stopp unter 8,78 Euro platzieren. Kursziel 9,75 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TUI AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2D1X Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,11 - 1,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7,907 Euro Basiswert: TUI AG KO-Schwelle: 7,907 Euro akt. Kurs Basiswert: 9,078 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 9,75 Euro Hebel: 7,91 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ86HZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,28 - 1,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 10,2614 Euro Basiswert: TUI AG KO-Schwelle: 10,2614 Euro akt. Kurs Basiswert: 9,078 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,86 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

