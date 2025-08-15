TUI, Unitedhealth Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Unitedhealth Group
|+12,98 %
|Gesundheitswesen
|🥈
|JD Health International
|+11,57 %
|Gesundheitswesen
|🥉
|Nu Holdings Limited Registered (A)
|+10,48 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Beyond Meat
|-4,96 %
|Nahrungsmittel
|🟥
|Applied Materials
|-13,66 %
|Halbleiter
|🟥
|Gambling.com Group
|-13,97 %
|Dienstleistungen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Lynas Rare Earths
|Rohstoffe
|🥈
|Intel
|Halbleiter
|🥉
|V2X
|Dienstleistungen
|Tilray Brands
|Pharmaindustrie
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|Lilium Registered (A)
|Luftfahrt und Raumfahrt
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TUI
|81
|Hotels/Tourismus
|🥈
|ThyssenKrupp
|68
|Stahl und Bergbau
|🥉
|Kuros Biosciences
|55
|Biotechnologie
|Douglas
|48
|Einzelhandel
|DroneShield
|45
|Sonstige Technologie
|Novo Nordisk
|36
|Pharmaindustrie
Unitedhealth Group
Wochenperformance: +24,72 %
Platz 1
JD Health International
Wochenperformance: +16,38 %
Platz 2
Nu Holdings Limited Registered (A)
Wochenperformance: +5,40 %
Platz 3
Beyond Meat
Wochenperformance: -6,13 %
Platz 4
Applied Materials
Wochenperformance: -12,25 %
Platz 5
Gambling.com Group
Wochenperformance: -11,05 %
Platz 6
Lynas Rare Earths
Wochenperformance: +14,42 %
Platz 7
Intel
Wochenperformance: +24,88 %
Platz 8
V2X
Wochenperformance: +26,73 %
Platz 9
Tilray Brands
Wochenperformance: +79,04 %
Platz 10
Metaplanet
Wochenperformance: -15,71 %
Platz 11
Lilium Registered (A)
Wochenperformance: +1.042,86 %
Platz 12
TUI
Wochenperformance: +15,38 %
Platz 13
ThyssenKrupp
Wochenperformance: -9,41 %
Platz 14
Kuros Biosciences
Wochenperformance: +1,63 %
Platz 15
Douglas
Wochenperformance: +7,12 %
Platz 16
DroneShield
Wochenperformance: +3,68 %
Platz 17
Novo Nordisk
Wochenperformance: +2,90 %
Platz 18
