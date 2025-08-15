Die Welt braucht große Gold-Entdeckungen – Explorationsaktivität vor Turnaround?

2024 entwickelten sich die Ausgaben für Goldexploration noch schwach, 2025 könnte das Jahr des Turnarounds werden. Jüngste Finanzierungserfolge von Explorationsunternehmen jedenfalls wurden durch die hohen Gold- und Silberpreise begünstigt.

Quimbaya Gold (ISIN: CA74841L1013, WKN: A3DT3C) tut, was ein Goldexplorer vorzugsweise tut: Das Unternehmen gab Anfang August den Beginn seiner ersten Diamantbohrkampagne beim Projekt Tahami South in Antioquia in Kolumbien bekannt. Das 4.000 Meter umfassende Programm markiert Quimbayas Übergang von der Oberflächenexploration zu Bohrtests in einem der ertragreichsten Goldproduktionsgebiete des Landes.

Quimbaya Gold startet Bohrprogramm bei Tahami South

Der Standort ist geologisch einschlägig. „Das alte Sprichwort in der Exploration gilt: Der beste Ort für eine Mine ist neben einer Mine“, erläutert CEO Alexandre P. Boivin. Tahami South liegt neben der Segovia-Mine von Aris Mining, einem der hochwertigsten und produktivsten Goldabbaugebiete Kolumbiens.

Die Geologen des Explorers verweisen auf eine Reihe kartierter epithermaler Gold-Silber-Adern, die sowohl durch die Segovia-Mine als auch auf das Gelände von Quimbaya verlaufen.

Trotz bekannter Kleinbergbautätigkeiten und positiver Oberflächenproben wurden auf dem Grundstück noch nie Diamantbohrungen durchgeführt. „Wir sind das erste Unternehmen, das in diesem Teil des Segovia-Trends moderne Explorationsmethoden einsetzt. Unsere systematische Arbeit, die Bodengeochemie, Schlitz- und Gesteinsproben, Flusssedimentproben und Strukturmodellierung umfasst, hat eine solide Grundlage für Bohrtests geschaffen“ sagt Boivin.

Dass Explorationsunternehmen in goldreichen Gebieten Bohrungen durchführen, ist nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Die Goldexploration hat in den vergangenen Jahren unter Finanzierungsengpässen gelitten – eine Entwicklung, die sich erst in diesem Jahr allmählich umzudrehen scheint.

Der Blick zurück zeigt ein chronisches schwaches Bild. Ein Bericht von S&P Global aus diesem Jahr zeigt, dass zwischen 1990 und 2024 353 Lagerstätten mit insgesamt 3 Milliarden Unzen Gold in Reserven, Ressourcen und aus der bisherigen Produktion identifiziert werden konnten. Im Vergleich zum Bericht des Vorjahres entspricht dies einem Anstieg um lediglich 3 % bzw. 82 Mio. Unzen.