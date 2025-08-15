VSB Gruppe bringt eines der größten Repowering-Projekte Europas ans Netz

DRESDEN, Deutschland, 15. August 2025 /PRNewswire/ -- Die VSB Gruppe hat den repowerten Windpark Elster erfolgreich ans Netz gebracht. Mit einer installierten Leistung von 105,6 Megawatt zählt er zu den größten Repowering-Projekten Europas. Der Stromertrag steigt im Vergleich zum ursprünglichen Windpark um das Sechsfache – möglich durch modernste Turbinentechnologie.

Der neue Windpark liefert jährlich 235 Gigawattstunden Strom. Damit versorgt er rund 67.000 Drei-Personen-Haushalte – vergleichbar mit einer Stadt wie Heidelberg. „Jede Kilowattstunde aus dem Repowering-Windpark Elster stärkt Europas Energiesouveränität und bringt uns den EU-Klimazielen näher", sagt

Dr. Felix Grolman, CEO der VSB Gruppe.

Repowering setzt neue Maßstäbe

Mit einer Effizienzsteigerung von fast 600 Prozent belegt der Windpark Elster das Potenzial des Repowerings. Besonders in Deutschland und Frankreich, wo viele ältere Anlagen stehen, entsteht ein Zukunftsmarkt für diese Strategie.

Bestehende Flächen zukunftsfähig weiterentwickelt

VSB betreut den Standort seit über zwei Jahrzehnten. Zwischen Herbst 2021 und Herbst 2022 wurden die Altanlagen zurückgebaut. Viele Komponenten fanden ein zweites Leben – als Quelle für Ersatzkomponenten oder im Weiterbetrieb.

„Netzanschluss, Genehmigungen, Rückbau – das Projekt stellte in jeder Phase hohe Anforderungen", sagt Thomas Winkler, Geschäftsführer der planenden und bauausführenden VSB Deutschland. „Der erfolgreiche Abschluss zeigt, wie sich bestehende Flächen mit langjähriger Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Behörden zukunftsfähig weiterentwickeln lassen."

Europäische Technologie, messbarer Nutzen

Die 16 Anlagen vom Typ SG 6.6-155 stammen vom europäischen Hersteller Siemens Gamesa. „Moderne Turbinen wie die SG 6.6-155 ermöglichen nicht nur höhere Erträge auf weniger Fläche, sondern leisten auch einen klar messbaren Beitrag zum Klimaschutz", ergänzt Christian Essiger, Leiter des deutschen Onshoregeschäfts bei Siemens Gamesa. „Jede Anlage erzeugt über ihren Lebenszyklus hinweg ungefähr 48-mal mehr Energie, als für Herstellung, Errichtung und Betrieb benötigt wird."