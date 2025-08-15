    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    VSB Gruppe bringt eines der größten Repowering-Projekte Europas ans Netz

    DRESDEN, Deutschland, 15. August 2025 /PRNewswire/ -- Die VSB Gruppe hat den repowerten Windpark Elster erfolgreich ans Netz gebracht. Mit einer installierten Leistung von 105,6 Megawatt zählt er zu den größten Repowering-Projekten Europas. Der Stromertrag steigt im Vergleich zum ursprünglichen Windpark um das Sechsfache – möglich durch modernste Turbinentechnologie.

    A new chapter for the Elster wind farm: The first development phase has been completed. Sixteen state-of-the-art wind turbines will now feed approximately 235 GWh of electricity into the grid each year – six times the output of theoriginal 50 turbines. // Copyright: VSB Group

    Mehr Energie, weniger Fläche

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Short
    104,23€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    91,40€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 13,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der neue Windpark liefert jährlich 235 Gigawattstunden Strom. Damit versorgt er rund 67.000 Drei-Personen-Haushalte – vergleichbar mit einer Stadt wie Heidelberg. „Jede Kilowattstunde aus dem Repowering-Windpark Elster stärkt Europas Energiesouveränität und bringt uns den EU-Klimazielen näher", sagt
    Dr. Felix Grolman, CEO der VSB Gruppe.

    Repowering setzt neue Maßstäbe

    Mit einer Effizienzsteigerung von fast 600 Prozent belegt der Windpark Elster das Potenzial des Repowerings. Besonders in Deutschland und Frankreich, wo viele ältere Anlagen stehen, entsteht ein Zukunftsmarkt für diese Strategie.

    Bestehende Flächen zukunftsfähig weiterentwickelt

    VSB betreut den Standort seit über zwei Jahrzehnten. Zwischen Herbst 2021 und Herbst 2022 wurden die Altanlagen zurückgebaut. Viele Komponenten fanden ein zweites Leben – als Quelle für Ersatzkomponenten oder im Weiterbetrieb.

    „Netzanschluss, Genehmigungen, Rückbau – das Projekt stellte in jeder Phase hohe Anforderungen", sagt Thomas Winkler, Geschäftsführer der planenden und bauausführenden VSB Deutschland. „Der erfolgreiche Abschluss zeigt, wie sich bestehende Flächen mit langjähriger Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Behörden zukunftsfähig weiterentwickeln lassen."

    Europäische Technologie, messbarer Nutzen

    Die 16 Anlagen vom Typ SG 6.6-155 stammen vom europäischen Hersteller Siemens Gamesa. „Moderne Turbinen wie die SG 6.6-155 ermöglichen nicht nur höhere Erträge auf weniger Fläche, sondern leisten auch einen klar messbaren Beitrag zum Klimaschutz", ergänzt Christian Essiger, Leiter des deutschen Onshoregeschäfts bei Siemens Gamesa. „Jede Anlage erzeugt über ihren Lebenszyklus hinweg ungefähr 48-mal mehr Energie, als für Herstellung, Errichtung und Betrieb benötigt wird."

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    VSB Gruppe bringt eines der größten Repowering-Projekte Europas ans Netz DRESDEN, Deutschland, 15. August 2025 /PRNewswire/ - Die VSB Gruppe hat den repowerten Windpark Elster erfolgreich ans Netz gebracht. Mit einer installierten Leistung von 105,6 Megawatt zählt er zu den größten Repowering-Projekten Europas. Der …