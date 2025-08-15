Shelly Group: Starkes H1 2025 zeigt nachhaltigen Wachstumskurs!
Die Shelly Group beeindruckt mit einem dynamischen Wachstum im ersten Halbjahr 2025. Mit einem Umsatzsprung von 29,3 % und einer wachsenden Nutzerbasis zeigt sich das Unternehmen auf Erfolgskurs. Der optimistische Ausblick für das Gesamtjahr unterstreicht das Vertrauen in die weitere Expansion.
Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
- Konzernumsatz der Shelly Group steigt im ersten Halbjahr 2025 um 29,3 % auf 54,0 Mio. EUR.
- EBIT wächst um 12,2 % auf 12,2 Mio. EUR, EBIT-Marge liegt bei 22,6 %.
- Konzernnettoergebnis erhöht sich um 10,1 % auf 10,2 Mio. EUR.
- Free Cashflow beträgt 4,1 Mio. EUR, was eine Verbesserung von 5,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Nutzerbasis der Shelly Cloud wächst auf rund 2,3 Millionen, was einen Anstieg von 21,1 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Ausblick für 2025 bestätigt: Umsatzwachstum auf 145 bis 155 Mio. EUR und EBIT-Steigerung auf 35 bis 40 Mio. EUR erwartet.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
+3,64 %
+2,71 %
+35,99 %
+229,03 %
ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9
