    Shelly Group: Starkes H1 2025 zeigt nachhaltigen Wachstumskurs!

    Die Shelly Group beeindruckt mit einem dynamischen Wachstum im ersten Halbjahr 2025. Mit einem Umsatzsprung von 29,3 % und einer wachsenden Nutzerbasis zeigt sich das Unternehmen auf Erfolgskurs. Der optimistische Ausblick für das Gesamtjahr unterstreicht das Vertrauen in die weitere Expansion.

    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
    • Konzernumsatz der Shelly Group steigt im ersten Halbjahr 2025 um 29,3 % auf 54,0 Mio. EUR.
    • EBIT wächst um 12,2 % auf 12,2 Mio. EUR, EBIT-Marge liegt bei 22,6 %.
    • Konzernnettoergebnis erhöht sich um 10,1 % auf 10,2 Mio. EUR.
    • Free Cashflow beträgt 4,1 Mio. EUR, was eine Verbesserung von 5,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Nutzerbasis der Shelly Cloud wächst auf rund 2,3 Millionen, was einen Anstieg von 21,1 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Ausblick für 2025 bestätigt: Umsatzwachstum auf 145 bis 155 Mio. EUR und EBIT-Steigerung auf 35 bis 40 Mio. EUR erwartet.

    Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Shelly Group

    0,00 %
    +3,64 %
    +2,71 %
    +35,99 %
    +229,03 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
