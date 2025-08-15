    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    China

    Industrieproduktion verliert an Fahrt - Einzelhandel enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Industrieproduktion in China wächst nur um 5,7%.
    • Umsatz im Einzelhandel steigt nur um 3,7%.
    • Analysten erwarteten stärkere Wachstumsraten.

    PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Industrieproduktion im Juli überraschend stark abgeschwächt. Die Produktion der Industriebetriebe legte im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent zu, wie das chinesische Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Im Vormonat war die Fertigung noch deutlich stärker gestiegen, um 6,8 Prozent.

    Analysten hatten mit einer schwächeren Produktion in den Industriebetrieben der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gerechnet. Sie hatten für Juli aber im Schnitt nur einen Rückgang der Wachstumsrate auf 6,0 Prozent erwartet.

    Deutlich schwächer fiel im Juli auch das Umsatzwachstum im Einzelhandel aus. Hier stiegen die Erlöse um 3,7 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 4,6 Prozent gerechnet. Auch die Sachinvestitionen enttäuschten./jkr/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

