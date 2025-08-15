    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso
    BERENBERG stuft Adesso auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Ein starkes zweites Quartal des IT-Dienstleisters sollte das Investorenvertrauen steigern, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien übertroffen worden und die Ziele wirkten erreichbar./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:16 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 85,90EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Wolfgang Specht
    Analysiertes Unternehmen: Adesso
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 137
    Kursziel alt: 137
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



