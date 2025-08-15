Google steigt bei TeraWulf ein – Aktie explodiert um 60 Prozent

Zusätzlich sicherte sich TeraWulf ein 80-jähriges Erbpachtgrundstück in Lansing, New York, um seine Kapazitäten für Hochleistungs- und KI-Rechenzentren auszubauen. Dafür erhält die Eigentümergesellschaft Riesling Power rund 95 Millionen US-Dollar in TeraWulf-Aktien sowie drei Millionen US-Dollar in bar.

Die Aktie des Bitcoin-Miners TeraWulf ist am Donnerstag um 59,5 Prozent haussiert, nachdem das Unternehmen zwei große Verträge mit dem Cloud-Anbieter Fluidstack unterzeichnet hatte. Die zehnjährigen Colocation-Abkommen umfassen mehr als 200 Megawatt IT-Leistung im Lake-Mariner-Rechenzentrum im US-Bundesstaat New York und haben ein Volumen von rund 3,7 Milliarden US-Dollar. Mit zwei möglichen Verlängerungen um jeweils fünf Jahre könnte der Gesamtwert auf bis zu 8,7 Milliarden US-Dollar steigen.

Ein weiterer Kurstreiber: Google übernimmt über Optionen einen Anteil von etwa acht Prozent an TeraWulf und stellt 1,8 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung projektbezogener Schulden bereit. "Wir sind stolz darauf, erstklassige Kapital- und Rechenpartner zusammenzubringen, um die nächste Generation der KI-Infrastruktur zu liefern, die mit kostengünstiger, überwiegend CO₂-freier Energie betrieben wird", sagte CEO Paul Prager.

Laut TeraWulf-CTO Nazar Khan ist der Standort mit leistungsstarken Stromleitungen, moderner Kühlung und schneller Glasfaser speziell für die anspruchsvollsten KI-Workloads ausgelegt. Gemeinsam mit Fluidstack habe man eine maßgeschneiderte, skalierbare Lösung entwickelt.

Tipp aus der Redaktion Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

Das Unternehmen will bis zur ersten Jahreshälfte 2026 zunächst 40 Megawatt ans Netz bringen, bis Jahresende sollen es über 200 Megawatt sein. Der Schritt markiert eine deutliche strategische Wende: TeraWulf war bisher vor allem im Bitcoin-Mining tätig, einer Branche, die 2025 unter steigenden Betriebskosten und sinkenden Margen leidet. Mit dem Einstieg in den rasant wachsenden Markt für KI-Infrastruktur will sich das Unternehmen neue, langfristige Einnahmequellen sichern.

Kurz gesagt: Der Deal mit Fluidstack und Google könnte zum Vorbild dafür werden, wie sich Mining-Firmen erfolgreich in den profitableren KI-Sektor transformieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!



