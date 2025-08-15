BERENBERG stuft Jost Werke auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke angesichts des Verkaufs des Kranegeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Maßnahme sei positiv zu werten, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme von Hyva sei zudem die Integration auf einem guten Weg. Die Transformation des Nutzfahrzeugzulieferers mit verstärkter Präsenz bei Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) und eines besser diversifizierten Produktportfolios spiegele sich noch nicht im Aktienkurs wider./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 53,30EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
