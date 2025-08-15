BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen von 32 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Quartalsbericht habe das Kernsegment Web Presence and Productivity (WP&P) positiv herausgeragt, schrieb Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien seien nicht mehr so günstig wie zu Jahresbeginn, aber angesichts der voraussichtlichen Dynamik im Kerngeschäft und des daraus resultierenden Gewinnwachstums sei deren Bewertung immer noch attraktiv./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 39,25EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

