    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen von 32 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Quartalsbericht habe das Kernsegment Web Presence and Productivity (WP&P) positiv herausgeragt, schrieb Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien seien nicht mehr so günstig wie zu Jahresbeginn, aber angesichts der voraussichtlichen Dynamik im Kerngeschäft und des daraus resultierenden Gewinnwachstums sei deren Bewertung immer noch attraktiv./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:41 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 39,25EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gustav Froberg
    Analysiertes Unternehmen: Ionos
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 32
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen von 32 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Quartalsbericht habe das Kernsegment Web Presence and Productivity (WP&P) positiv herausgeragt, schrieb Gustav …