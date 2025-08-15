    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTalanx AktievorwärtsNachrichten zu Talanx
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach Zahlen von 125 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erhöhter Unternehmensausblick sei eine gute Voraussetzung für Dividendenwachstum, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das Nettoergebnis an, zumal der Versicherer dafür bekannt sei, Ziele übertreffen zu können. Außerdem erhöhte er auch seine Prognose für die Dividendenausschüttung je Aktie. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:20 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 121,4EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 138
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,00, was eine Steigerung von +14,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach Zahlen von 125 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erhöhter Unternehmensausblick sei eine gute Voraussetzung für Dividendenwachstum, schrieb Michael Huttner in …