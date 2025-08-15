BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach Zahlen von 125 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erhöhter Unternehmensausblick sei eine gute Voraussetzung für Dividendenwachstum, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das Nettoergebnis an, zumal der Versicherer dafür bekannt sei, Ziele übertreffen zu können. Außerdem erhöhte er auch seine Prognose für die Dividendenausschüttung je Aktie. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 121,4EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 138
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
