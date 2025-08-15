BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach Zahlen von 125 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erhöhter Unternehmensausblick sei eine gute Voraussetzung für Dividendenwachstum, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das Nettoergebnis an, zumal der Versicherer dafür bekannt sei, Ziele übertreffen zu können. Außerdem erhöhte er auch seine Prognose für die Dividendenausschüttung je Aktie. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 121,4EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,00 € , was eine Steigerung von +14,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer