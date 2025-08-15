    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)

    Berkshires neues Portfolio

    341 Aufrufe 341 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wenn Warren Buffett kauft, eskaliert der Markt – alle Neuzugänge im Rallye-Modus

    Warren Buffetts jüngste Käufe haben gleich mehrere Aktien nach oben katapultiert. Anleger reagieren begeistert – der Altmeister hat damit erneut gezeigt, wie stark sein Einfluss an der Wall Street bleibt.

    Für Sie zusammengefasst
    Berkshires neues Portfolio - Wenn Warren Buffett kauft, eskaliert der Markt – alle Neuzugänge im Rallye-Modus
    Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

    Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal überraschend eine neue Beteiligung an UnitedHealth aufgebaut. Der Mischkonzern erwarb über 5 Millionen. Aktien des angeschlagenen Krankenversicherers im Wert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Meldung ließ den Kurs nachbörslich um bis zu 12 Prozent steigen, nachdem die Aktie zuvor im Jahr 2025 fast die Hälfte ihres Werts verloren hatte. UnitedHealth kämpft derzeit mit steigenden Gesundheitskosten, Ermittlungen des US-Justizministeriums, den Folgen eines Cyberangriffs und einer drastisch gesenkten Gewinnprognose. CEO Andrew Witty trat im Mai zurück. Berkshire hatte schon zwischen 2006 und 2009 UnitedHealth-Aktien gehalten, diese aber später vollständig verkauft.

    Neben UnitedHealth kaufte Berkshire auch Anteile an weiteren Unternehmen: Darunter D.R. Horton (1,49 Millionen Aktien für 191,5 Millionen US-Dollar) und Lennar (7,05 Millionen "A"-Aktien für 779,7 Millionen US-Dollar sowie zusätzliche "B"-Aktien). Beide Hausbauer legten nachbörslich rund 3 Prozent zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    248,73€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    218,07€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Beteiligung an Pool wurde mehr als verdoppelt (3,46 Millionen Aktien für 1,01 Milliarden US-Dollar), bei Heico stieg der Anteil auf 1,29 Millionen Aktien. Zudem sicherte sich Berkshire 6,61 Millionen Aktien von Nucor im Wert von 856,8 Millionen US-Dollar, was den Stahlproduzenten nachbörslich um fast 8 Prozent steigen ließ.

    Auf der Verkaufsseite reduzierte Berkshire seine Beteiligungen an Apple um rund 7 Prozent auf 280 Millionen Aktien (57,4 Milliarden US-Dollar) und an der Bank of America auf 605,3 Millionen Aktien (28,6 Milliarden US-Dollar). Auch Positionen in DaVita, Charter Communications und anderen wurden verringert. Vollständig abgestoßen wurde T-Mobile US.

    Buffett, der Ende des Jahres als CEO zurücktritt und die Führung an Greg Abel übergibt, hatte in der Vergangenheit das US-Gesundheitssystem als "Bandwurm" der Wirtschaft kritisiert. Dass Berkshire nun in UnitedHealth investiert, wird von Marktbeobachtern als möglicher Turnaround-Call gewertet. Der Kauf erfolgte zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp unter 12 – dem niedrigsten Stand seit über zehn Jahren. Auch andere bekannte Investoren wie Michael Burry und David Tepper griffen zuletzt bei UnitedHealth zu.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Berkshires neues Portfolio Wenn Warren Buffett kauft, eskaliert der Markt – alle Neuzugänge im Rallye-Modus Warren Buffetts jüngste Käufe haben gleich mehrere Aktien nach oben katapultiert. Anleger reagieren begeistert – der Altmeister hat damit erneut gezeigt, wie stark sein Einfluss an der Wall Street bleibt.