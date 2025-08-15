Wenn Warren Buffett kauft, eskaliert der Markt – alle Neuzugänge im Rallye-Modus

Neben UnitedHealth kaufte Berkshire auch Anteile an weiteren Unternehmen: Darunter D.R. Horton (1,49 Millionen Aktien für 191,5 Millionen US-Dollar) und Lennar (7,05 Millionen "A"-Aktien für 779,7 Millionen US-Dollar sowie zusätzliche "B"-Aktien). Beide Hausbauer legten nachbörslich rund 3 Prozent zu.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal überraschend eine neue Beteiligung an UnitedHealth aufgebaut. Der Mischkonzern erwarb über 5 Millionen. Aktien des angeschlagenen Krankenversicherers im Wert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Meldung ließ den Kurs nachbörslich um bis zu 12 Prozent steigen, nachdem die Aktie zuvor im Jahr 2025 fast die Hälfte ihres Werts verloren hatte. UnitedHealth kämpft derzeit mit steigenden Gesundheitskosten, Ermittlungen des US-Justizministeriums, den Folgen eines Cyberangriffs und einer drastisch gesenkten Gewinnprognose. CEO Andrew Witty trat im Mai zurück. Berkshire hatte schon zwischen 2006 und 2009 UnitedHealth-Aktien gehalten, diese aber später vollständig verkauft.

Die Beteiligung an Pool wurde mehr als verdoppelt (3,46 Millionen Aktien für 1,01 Milliarden US-Dollar), bei Heico stieg der Anteil auf 1,29 Millionen Aktien. Zudem sicherte sich Berkshire 6,61 Millionen Aktien von Nucor im Wert von 856,8 Millionen US-Dollar, was den Stahlproduzenten nachbörslich um fast 8 Prozent steigen ließ.

Auf der Verkaufsseite reduzierte Berkshire seine Beteiligungen an Apple um rund 7 Prozent auf 280 Millionen Aktien (57,4 Milliarden US-Dollar) und an der Bank of America auf 605,3 Millionen Aktien (28,6 Milliarden US-Dollar). Auch Positionen in DaVita, Charter Communications und anderen wurden verringert. Vollständig abgestoßen wurde T-Mobile US.

Buffett, der Ende des Jahres als CEO zurücktritt und die Führung an Greg Abel übergibt, hatte in der Vergangenheit das US-Gesundheitssystem als "Bandwurm" der Wirtschaft kritisiert. Dass Berkshire nun in UnitedHealth investiert, wird von Marktbeobachtern als möglicher Turnaround-Call gewertet. Der Kauf erfolgte zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp unter 12 – dem niedrigsten Stand seit über zehn Jahren. Auch andere bekannte Investoren wie Michael Burry und David Tepper griffen zuletzt bei UnitedHealth zu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



