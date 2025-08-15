BERENBERG stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Bei dem Rückversicherer sei das Gewinnwachstum nur geringen Schwankungen ausgesetzt, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Vertragserneuerungen seien die Preise gesunken, aber insgesamt immer noch auf einem attraktiven Niveau./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 155,7EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 161,40

Kursziel alt: 161,40

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

