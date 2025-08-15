    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    BERENBERG stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Bei dem Rückversicherer sei das Gewinnwachstum nur geringen Schwankungen ausgesetzt, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Vertragserneuerungen seien die Preise gesunken, aber insgesamt immer noch auf einem attraktiven Niveau./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:28 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 161,40
    Kursziel alt: 161,40
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


