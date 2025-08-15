    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales
    BERENBERG stuft Adyen auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen angesichts eines für 2025 gesenkten Wachstumsausblicks von 1600 auf 1550 Euro gesenkt. Die Einstufung für den Zahlungsabwickler beließ Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie jedoch auf "Hold". Vielleicht erstrecke sich diese etwas mäßigere Dynamik auch auf das Jahr 2026, folgerte die Expertin trotz der bislang unveränderten Ziele für das kommende Jahr. Die positive Entwicklung des Marktanteils bei bestehenden Kunden werde von dem Unternehmen indes vorangetrieben./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 1.394EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Tammy Qiu
    Analysiertes Unternehmen: Adyen
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 1550
    Kursziel alt: 1600
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


