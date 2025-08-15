UBS stuft Adyen auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1975 Euro belassen. Justin Forsythe verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Senkung des Umsatzziels für 2025 durch den Zahlungsabwickler wegen des schwierigen Wirtschaftsumfeldes. Der Experte warnte aber davor, die Entwicklung 2025 eins zu eins auf 2026 hochzurechnen./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 03:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 03:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 1.394EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Justin Forsythe
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1975
Kursziel alt: 1975
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Forsythe
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1975
Kursziel alt: 1975
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte