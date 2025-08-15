UBS stuft Adyen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1975 Euro belassen. Justin Forsythe verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Senkung des Umsatzziels für 2025 durch den Zahlungsabwickler wegen des schwierigen Wirtschaftsumfeldes. Der Experte warnte aber davor, die Entwicklung 2025 eins zu eins auf 2026 hochzurechnen./rob/mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 03:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 1.394EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Justin Forsythe

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1975

Kursziel alt: 1975

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

