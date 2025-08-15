    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales
    UBS stuft Adyen auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1975 Euro belassen. Justin Forsythe verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Senkung des Umsatzziels für 2025 durch den Zahlungsabwickler wegen des schwierigen Wirtschaftsumfeldes. Der Experte warnte aber davor, die Entwicklung 2025 eins zu eins auf 2026 hochzurechnen./rob/mis/la

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Justin Forsythe
    Analysiertes Unternehmen: Adyen
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1975
    Kursziel alt: 1975
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
