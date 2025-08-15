    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsclearvise AktievorwärtsNachrichten zu clearvise
    Clearvise: Ergebnissteigerung H1 2025 trotz Marktbedingungen bestätigt

    Clearvise AG trotzt den Herausforderungen des Marktes mit einem soliden Umsatz und plant einen strategischen Wandel hin zur YieldCo, um langfristige Stabilität zu sichern.

    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz von clearvise AG im ersten Halbjahr 2025 beträgt 18,2 Mio. EUR, trotz herausfordernder Marktbedingungen.
    • Bereinigtes EBITDA steigt um 5 % auf 13,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
    • Gesamtproduktion liegt bei 220,0 GWh, 6,1 % unter dem Vorjahreswert, bedingt durch schwache Windverhältnisse.
    • Strategiewechsel geplant: clearvise will sich als YieldCo positionieren, um stabile Ausschüttungen zu gewährleisten.
    • Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt: Erwartete Jahresstromproduktion zwischen 529 und 557 GWh, Umsatz zwischen 43,3 Mio. EUR und 45,5 Mio. EUR.
    • PV-Anlagen zeigen im zweiten Quartal eine deutliche Erholung mit einer Produktionssteigerung von 13,5 % gegenüber dem Vorjahr.

    Der Kurs von clearvise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,47 % im Minus.


    clearvise

    0,00 %
    +8,50 %
    +7,79 %
    -1,19 %
    -11,94 %
    -35,57 %
    +62,84 %
    ISIN:DE000A1EWXA4WKN:A1EWXA





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
