Clearvise: Ergebnissteigerung H1 2025 trotz Marktbedingungen bestätigt
Clearvise AG trotzt den Herausforderungen des Marktes mit einem soliden Umsatz und plant einen strategischen Wandel hin zur YieldCo, um langfristige Stabilität zu sichern.
- Konzernumsatz von clearvise AG im ersten Halbjahr 2025 beträgt 18,2 Mio. EUR, trotz herausfordernder Marktbedingungen.
- Bereinigtes EBITDA steigt um 5 % auf 13,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- Gesamtproduktion liegt bei 220,0 GWh, 6,1 % unter dem Vorjahreswert, bedingt durch schwache Windverhältnisse.
- Strategiewechsel geplant: clearvise will sich als YieldCo positionieren, um stabile Ausschüttungen zu gewährleisten.
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt: Erwartete Jahresstromproduktion zwischen 529 und 557 GWh, Umsatz zwischen 43,3 Mio. EUR und 45,5 Mio. EUR.
- PV-Anlagen zeigen im zweiten Quartal eine deutliche Erholung mit einer Produktionssteigerung von 13,5 % gegenüber dem Vorjahr.
