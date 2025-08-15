Trump erwägt Staatsbeteiligung am US-Chipgiganten Intel

Die Gespräche sollen sich noch in einem frühen Stadium befinden. Diskutiert wird unter anderem eine Finanzierung der milliardenschweren Fabrikprojekte in Ohio. Intel ist derzeit der einzige US-Hersteller, der die leistungsstärksten Halbleiterchips auf heimischem Boden fertigen kann – ein strategischer Vorteil, den Washington offenbar nicht dem freien Markt überlassen will.

Die Aktien des US-Chipherstellers Intel sprangen am Donnerstag nachbörslich um mehr als 7 Prozent, nachdem Bloomberg berichtete, dass die Trump-Regierung eine direkte Beteiligung an dem Technologiekonzern prüft. Ziel sei es, die heimische Halbleiterproduktion auszubauen und Schlüsselindustrien unter US-Kontrolle zu halten.

Treffen im Weißen Haus nach politischem Eklat

Die Verhandlungen folgen nur wenige Tage auf ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Intel-CEO Lip-Bu Tan. Zuvor hatte Trump öffentlich Tans Rücktritt gefordert, weil dieser Beteiligungen an chinesischen Technologieunternehmen hält, von denen einige angeblich Verbindungen zum Militär der Volksrepublik haben.

Intel wies die Vorwürfe zurück und betonte, Tan sei "tief verpflichtet, die nationalen und wirtschaftlichen Sicherheitsinteressen der USA voranzutreiben". Zu den aktuellen Gerüchten um eine Staatsbeteiligung äußerte sich das Unternehmen offiziell nicht: "Wir kommentieren keine Spekulationen, freuen uns aber auf die weitere Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung", so ein Sprecher.

Politischer Kurs: Staat als Industrieakteur

Unter Trump hat die US-Regierung mehrfach direkte Anteile an strategisch relevanten Unternehmen übernommen. Erst vergangene Woche sicherte sich das Verteidigungsministerium einen Anteil über 400 Millionen US-Dollar am Seltene-Erden-Produzenten MP Materials und nahm eine "goldene Aktie" bei U.S. Steel in die Hand, um den Verkauf an Nippon Steel abzusichern.

Auch im Halbleitermarkt setzt Trump auf direkte Eingriffe: Der Staat will 15 Prozent bestimmter Nvidia- und AMD-Chipverkäufe nach China kontrollieren. Beobachter sehen darin eine neue Form industriepolitischer Steuerung, bei der Washington gezielt Schlüsseltechnologien schützt – und im Zweifel auch mitfinanziert.

Intel: Zwischen Investitionsdruck und Marktverlusten

CEO Tan übernahm das Ruder bei Intel Anfang des Jahres – in einer Phase, in der das Unternehmen sowohl im KI-Chipgeschäft als auch im margenstarken Auftragsfertigungsbereich (Foundry) hinter Konkurrenten wie Nvidia, TSMC und Samsung zurückliegt.

Die Foundry-Sparte hat bislang noch keinen Großkunden gewonnen – ein kritischer Faktor, um die Milliardeninvestitionen in neue Fertigungskapazitäten zu rechtfertigen. Im Juli kündigte Tan an, geplante Standorte in Deutschland und Polen zu streichen und die Entwicklung in Ohio zu verlangsamen. Die Ausgaben würden "unter strenger Kontrolle" stehen.

Analystenstimmen

Ryuta Makino, Analyst bei Gabelli Funds, hält eine staatliche Beteiligung für "sehr wahrscheinlich". Trump wolle "die inländische Fertigung massiv ausbauen und dabei zugleich US-Arbeitsplätze sichern".

Ben Bajarin, CEO von Creative Strategies, geht noch weiter: "Jeder Deal, der den Staat und Investoren einbindet, wird wohl mit handelspolitischen Maßnahmen flankiert werden, um Kunden wie Nvidia, AMD oder Apple in die Intel-Foundry zu ziehen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



