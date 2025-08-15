UBS stuft WALMART auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die neuen Rabatte des Einzelhändlers für seine Mitarbeiter sollten positiv auf deren Treue zum Unternehmen wirken, schrieb Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 15:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 86,67EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.



