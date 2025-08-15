JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen nach einer Senkung des Unternehmens-Umsatziels für 2025 von 2500 auf 2450 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sandeep Deshpande sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie keinen Grund zur Sorge. So basiere die niedrigere Umsatzprognose auf dem konjunkturellen Gegenwind durch die US-Zollpolitik. Das Geschäftsmodell des Zahlungsabwicklers bleibe intakt; er gewinne zudem weiter Marktanteile./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 18:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 18:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 1.393EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2450
Kursziel alt: 2500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2450
Kursziel alt: 2500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte