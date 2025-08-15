JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen nach einer Senkung des Unternehmens-Umsatziels für 2025 von 2500 auf 2450 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sandeep Deshpande sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie keinen Grund zur Sorge. So basiere die niedrigere Umsatzprognose auf dem konjunkturellen Gegenwind durch die US-Zollpolitik. Das Geschäftsmodell des Zahlungsabwicklers bleibe intakt; er gewinne zudem weiter Marktanteile./rob/mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 18:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 1.393EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2450

Kursziel alt: 2500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

