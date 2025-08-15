    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop

    ANALYSE-FLASH

    Baader Bank belässt Deutsche Euroshop auf 'Add' - Ziel 21 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank belässt Einstufung auf "Add" für DEQ.
    • Kursziel von 21 Euro bleibt unverändert.
    • Positive Portfoliobewertung nach Jahren erzielt.
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nah Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert, schrieb Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Betreiber von Einkaufszentren auf dem Weg zu den Jahreszielen./rob/mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:48 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    Deutsche Euroshop

    ISIN:DE0007480204WKN:748020

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 18,98 auf Tradegate (15. August 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

    Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,450 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +10,64 %/+26,45 % bedeutet.


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
