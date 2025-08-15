ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Deutsche Euroshop auf 'Add' - Ziel 21 Euro
- Baader Bank belässt Einstufung auf "Add" für DEQ.
- Kursziel von 21 Euro bleibt unverändert.
- Positive Portfoliobewertung nach Jahren erzielt.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nah Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert, schrieb Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Betreiber von Einkaufszentren auf dem Weg zu den Jahreszielen./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:48 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie
Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 18,98 auf Tradegate (15. August 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..
Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,450 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +10,64 %/+26,45 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 21 Euro
Hauptversammlung der Deutschen EuroShop mit Überraschung
Liebe Leser,
wenn Sie sich heute Morgen an Ihrem Computer eingeloggt und auf die gängigen Börsenportale geschaut haben, werden Sie sich vermutlich über den heutigen Tagesverlierer gewundert haben.
Mit einem Kursrückgang von mehr als 10 Prozent stehen die Aktien der Deutsche EuroShop AG da nämlich ganz oben auf der Liste der Tagesverlierer. Falls Sie sich darüber wundern, lesen Sie gerne weiter, die Erklärung folgt.
Doch vorab, wie Sie es von mir gewöhnt sind, eine kurze Beschreibung des Geschäftsmodells, da dieses nicht allen von Ihnen bekannt sein dürfte.
Geschäftsmodell im Überblick
Deutsche EuroShop ist Deutschlands größte börsennotierte Gesellschaft, die sich ausschließlich auf Einkaufszentren konzentriert. Aktuell verwalten sie 21 Center in Deutschland, Polen, Österreich, Tschechien und Ungarn, die entweder innerstädtisch oder in den urbanen Speckgürteln der Städte angesiedelt sind.
Das Konzept des Unternehmens lässt sich in folgendem Slogan zusammenfassen: Buy‑and‑Hold – konservativ finanziert mit 50 % Eigen- und Fremdkapital. Mieteinnahmen werden als zuverlässige Cashflow-Quelle angesehen.
Kritik am Geschäftsmodell
Doch lässt sich am Geschäftsmodell auch Kritik üben: Zwar ist das Modell ausgesprochen solide: Shoppingcenter haben nach Pandemie-Phase wieder Zulauf. Doch bleibt der Einzelhandel nun mal in seinen Grundfesten riskant.
Denken Sie nur an den Wettbewerb aus dem Online-Handel. Hinzu kommen strukturelle Gefahren zum Leerstand und eine hohe Sensitivität gegenüber dem Einkaufsklima.
Hauptversammlung mit Überraschung
Am vergangenen Freitag nun fand die Hauptversammlung statt. Besonders bemerkenswert war die Präsenz: Satte 88,8 Prozent der Aktien waren anwesend: Rekordverdächtig!
Die gesamte Tagesordnung wurde durchgewinkt, prominent im Fokus: die Dividende.
Ursprünglich war diese mit 1,00 Euro geplant, doch Vorstand und Aufsichtsrat haben
überraschend kräftig nachgelegt – auf jetzt 2,65 Euro pro Aktie. Knapp 2,34 Euro davon stammen aus dem steuerlich günstigen Einlagekonto, der Rest unterliegt der Kapitalertragsteuer.
Weil die Aktien heute Ex-Dividende gehandelt werden, kam es zum eingangs erwähnten Kursrückgang.
Mein Fazit
Eine hohe Dividende mag zwar prima klingen. Dennoch rate ich zur Vorsicht: Denn die Dividende liegt bei knapp 175 Prozent des Netto-Cashflows. Damit stellt sich für mich aber die Frage, wie das Unternehmen eigentlich langfristig die Reinvestitionen und den Werterhalt der Shoppingcenter finanzieren will, wenn die erwirtschafteten Erträge ausgeschüttet werden.
Die Deutsche EuroShop präsentiert sich als dividendenstarke, stabile Beteiligung im Einzelhandels-Immobilienbereich. Die jüngsten Entscheidung der Hauptversammlung – eine dicke Dividende auszuschütten– schenkt der Aktie kurzfristig viel Aufmerksamkeit und Rendite. Allerdings sind Ausschüttungen, die über den Cashflow hinausgehen, kritisch einzustufen.
Solides Wirtschaften sieht für mich anders aus.
Das macht Deutsche Euroshop nicht aggressiv, sondern entspannt gut. In den USA ist so etwas weniger erklärungsbedürftig, in Deutschland ist der heimische Anleger überrascht.
Schulden aufzunehmen um eine Dividende auszuschütten ist meiner Meinung wirtschaftlich nicht sinnvoll
bzw ich vermute das Euroshop ausgeplündert wird.
Soweit konnte ich nichts mehr Relevantes finden zu Hercules Bidco GmbH was für mich bedeutet das
DES kein Kauf für mich ist.