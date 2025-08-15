Die PORR baut Gesundheitszentrum mit Leuchtturmcharakter

Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft wird der österreichische Baukonzern PORR in Liesing, dem südlichsten Stadtbezirk Wiens das derzeit größte privat finanzierte Gesundheitszentrum Österreichs realisieren.

Boom bei Gesundheitsimmobilien – ein Markt mit Zukunft

Gesundheitsimmobilien zählen zu den besonders wachstumsstarken Segmenten am Immobilienmarkt. Ein wesentlicher Treiber dieses Megatrends ist der demografische Wandel: Mit einer älter werdenden Bevölkerung und wachsendem Bedarf an wohnortnaher, ambulanter Versorgung steigt die Nachfrage nach entsprechenden Infrastruktureinrichtungen. Aktuelle Studien, etwa von Grand View Research, prognostizieren für den europäischen (deutschen) Markt für den Zeitraum 2025 bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Investitionsvolumens von 8,7 Prozent (8,3 Prozent).

Auch in Deutschland zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend – allein im ersten Quartal 2025 wurden laut Cushman & Wakefield, einem auf Dienstleistungen im gewerblichen Immobilienbereich spezialisierten globalen Beratungsunternehmen, 690 Millionen Euro in Gesundheitsimmobilien investiert. Ein noch stärkeres Auftaktquartal gab es zuletzt im Jahr 2021 zu vermelden. Die Entwicklung privater medizinischer Zentren – insbesondere solcher mit integrierten Nutzungskonzepten – gilt als zukunftsweisend. In diese Dynamik fügt sich das neue Großprojekt der PORR Group (ISIN: AT0000609607) ein: das MIA Gesundheitszentrum in Wien-Liesing.

Das MIA Gesundheitszentrum in Liesing

Im Wiener Bezirk Liesing entsteht in den kommenden drei Jahren ein modernes Gesundheitszentrum mit zwölf Stockwerken, davon acht oberirdisch. Das MIA Gesundheitszentrum wird täglich Platz für bis zu 5.000 Patientinnen und Patienten bieten. Es vereint unter einem Dach ein breites Spektrum medizinischer und gesundheitlicher Leistungen. Fachärzte, Therapeuten und präventive Gesundheitsanbieter schaffen ein integratives Umfeld, in dem Patienten ganzheitlich betreut werden – von der Vorsorge über Diagnostik und Therapie bis zur Nachsorge. Eine medizinische Fachrichtung ist im Zentrum nur einmal vertreten, um Konkurrenz zu vermeiden, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und Patientinnen und Patienten eine klare Orientierung zu bieten.