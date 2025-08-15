RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Die zuletzt schwache Kursentwicklung basiere auf Anlegersorgen mit Blick auf das Workflow-Geschäft des Börsenbetreibers und Datenanbieters, schrieb Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings steuere dieser Bereich nur einen kleinen Teil zum Konzerngewinn bei. Alles in allem blieben die LSE-Aktien attraktiv./rob/mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 17:56 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 108EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.