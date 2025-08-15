    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLondon Stock Exchange Group AktievorwärtsNachrichten zu London Stock Exchange Group
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Die zuletzt schwache Kursentwicklung basiere auf Anlegersorgen mit Blick auf das Workflow-Geschäft des Börsenbetreibers und Datenanbieters, schrieb Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings steuere dieser Bereich nur einen kleinen Teil zum Konzerngewinn bei. Alles in allem blieben die LSE-Aktien attraktiv./rob/mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 17:56 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 108EUR auf Tradegate (15. August 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ben Bathurst
    Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 132
    Kursziel alt: 132
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Die zuletzt schwache Kursentwicklung basiere auf Anlegersorgen mit Blick auf das Workflow-Geschäft des …