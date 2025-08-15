Unitedhealth Group ziehen an - Berkshire Hathaway kauft Aktien

Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erwarb die Gesellschaft von Investorenlegende Buffett im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien der Unitedhealth-Group. Bei mehr als 900 Millionen ausstehenden Aktien ist das zwar eine geringe Beteiligung. Gleichwohl werden Investments von Berkshire Hathaway wegen der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der Gesellschaft von Anlegern genau verfolgt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bekanntgabe umfangreicher Käufe von Aktien der Unitedhealth Group durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat die Papiere des US-Krankenversicherers am Freitag angetrieben. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Aktien am Morgen umgerechnet 306 US-Dollar; das sind fast 13 Prozent mehr als zum US-Börsenschluss.

Die Aktien des US-Versicherers standen im zweiten Quartal deutlich unter Druck, nachdem dessen Geschäfte sich schlechter entwickelt hatten als gemeinhin erwartet. Alleine im zweiten Quartal hatten die Papiere rund 40 Prozent an Wert verloren.

Wie ebenfalls bekannt wurde, verkaufte Berkshire seine Beteiligung an der Telekom -Tochter T-Mobile US . Die Aktien des US-Mobilfunkers waren auf Tradegate im Vergleich zum US-Börsenschluss kaum verändert./mis/jkr/jha/

