AKTIE IM FOKUS
Unitedhealth Group ziehen an - Berkshire Hathaway kauft Aktien
- Berkshire Hathaway kauft 5 Mio. Unitedhealth-Aktien.
- Aktienkurs steigt um fast 13 % auf 306 US-Dollar.
- T-Mobile US-Beteiligung wurde von Berkshire verkauft.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bekanntgabe umfangreicher Käufe von Aktien der Unitedhealth Group durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat die Papiere des US-Krankenversicherers am Freitag angetrieben. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Aktien am Morgen umgerechnet 306 US-Dollar; das sind fast 13 Prozent mehr als zum US-Börsenschluss.
Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erwarb die Gesellschaft von Investorenlegende Buffett im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien der Unitedhealth-Group. Bei mehr als 900 Millionen ausstehenden Aktien ist das zwar eine geringe Beteiligung. Gleichwohl werden Investments von Berkshire Hathaway wegen der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der Gesellschaft von Anlegern genau verfolgt.
Die Aktien des US-Versicherers standen im zweiten Quartal deutlich unter Druck, nachdem dessen Geschäfte sich schlechter entwickelt hatten als gemeinhin erwartet. Alleine im zweiten Quartal hatten die Papiere rund 40 Prozent an Wert verloren.
Wie ebenfalls bekannt wurde, verkaufte Berkshire seine Beteiligung an der Telekom -Tochter T-Mobile US . Die Aktien des US-Mobilfunkers waren auf Tradegate im Vergleich zum US-Börsenschluss kaum verändert./mis/jkr/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 30,77 auf Tradegate (15. August 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +24,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 237,99 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Unitedhealth Group - 869561 - US91324P1021
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Unitedhealth Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nicht nur Buffett ist im großen Stil eingestiegen...
Wenn ich es richtig verstehe, ist der Optionsmarkt aber nun voll bullish, da die Call Wall überschritten wurde. Die Market Maker arbeiten nun nicht mehr gegen den Aktienmarkt. Ist aber nur Halbwissen (Bei Charme, Vanna und Gamma-Hedging muss ich passen).
Warren Buffetts Berkshire Hathaway gibt neue Beteiligung am angeschlagenen Versicherer UnitedHealth bekannt