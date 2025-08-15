    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    AKTIE IM FOKUS

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unitedhealth Group ziehen an - Berkshire Hathaway kauft Aktien

    Für Sie zusammengefasst
    • Berkshire Hathaway kauft 5 Mio. Unitedhealth-Aktien.
    • Aktienkurs steigt um fast 13 % auf 306 US-Dollar.
    • T-Mobile US-Beteiligung wurde von Berkshire verkauft.
    AKTIE IM FOKUS - Unitedhealth Group ziehen an - Berkshire Hathaway kauft Aktien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bekanntgabe umfangreicher Käufe von Aktien der Unitedhealth Group durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat die Papiere des US-Krankenversicherers am Freitag angetrieben. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Aktien am Morgen umgerechnet 306 US-Dollar; das sind fast 13 Prozent mehr als zum US-Börsenschluss.

    Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erwarb die Gesellschaft von Investorenlegende Buffett im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien der Unitedhealth-Group. Bei mehr als 900 Millionen ausstehenden Aktien ist das zwar eine geringe Beteiligung. Gleichwohl werden Investments von Berkshire Hathaway wegen der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der Gesellschaft von Anlegern genau verfolgt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Long
    28,73€
    Basispreis
    2,17
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,78€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 14,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktien des US-Versicherers standen im zweiten Quartal deutlich unter Druck, nachdem dessen Geschäfte sich schlechter entwickelt hatten als gemeinhin erwartet. Alleine im zweiten Quartal hatten die Papiere rund 40 Prozent an Wert verloren.

    Wie ebenfalls bekannt wurde, verkaufte Berkshire seine Beteiligung an der Telekom -Tochter T-Mobile US . Die Aktien des US-Mobilfunkers waren auf Tradegate im Vergleich zum US-Börsenschluss kaum verändert./mis/jkr/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 30,77 auf Tradegate (15. August 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +24,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 237,99 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Unitedhealth Group - 869561 - US91324P1021

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Unitedhealth Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Unitedhealth Group ziehen an - Berkshire Hathaway kauft Aktien Die Bekanntgabe umfangreicher Käufe von Aktien der Unitedhealth Group durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat die Papiere des US-Krankenversicherers am Freitag angetrieben. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Aktien am …