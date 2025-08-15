29 0 Kommentare SANHA GmbH: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025!

SANHA GmbH & Co. KG zeigt im ersten Halbjahr 2025 Stabilität trotz Herausforderungen im Heimatmarkt. Mit 61,5 Mio. Euro Umsatz und einem gestiegenen Rohertrag von 38,0 Mio. Euro überzeugt das Unternehmen durch starke Auslandsgeschäfte. Trotz schwacher Nachfrage in der Sanitär- und Heizungsbranche stützt sich SANHA auf eine erfolgreiche Internationalisierungsstrategie. Der Ausblick bleibt stabil, während SANHA als führender Rohrleitungssystemhersteller weltweit agiert.

