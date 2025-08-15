SANHA GmbH: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025!
SANHA GmbH & Co. KG zeigt im ersten Halbjahr 2025 Stabilität trotz Herausforderungen im Heimatmarkt. Mit 61,5 Mio. Euro Umsatz und einem gestiegenen Rohertrag von 38,0 Mio. Euro überzeugt das Unternehmen durch starke Auslandsgeschäfte. Trotz schwacher Nachfrage in der Sanitär- und Heizungsbranche stützt sich SANHA auf eine erfolgreiche Internationalisierungsstrategie. Der Ausblick bleibt stabil, während SANHA als führender Rohrleitungssystemhersteller weltweit agiert.
- SANHA GmbH & Co. KG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse von 61,5 Mio. Euro, was dem Vorjahresniveau entspricht.
- Der Rohertrag stieg auf 38,0 Mio. Euro, während das EBITDA leicht auf 10,0 Mio. Euro zurückging, mit einer EBITDA-Marge von 16,3 %.
- Das Unternehmen profitierte von einem starken Auslandsgeschäft und einem soliden Industrie- und OEM-Geschäft, trotz schwacher Nachfrage in der Sanitär- und Heizungsbranche in Deutschland, Österreich und dem Vereinigten Königreich.
- Die Internationalisierungsstrategie und Diversifizierung des Produkt- und Branchenspektrums trugen zur Stabilität des Unternehmens bei.
- Der Ausblick für 2025 bleibt stabil, mit erwarteten Umsätzen auf Vorjahresniveau und leicht niedrigerem EBITDA und EBIT.
- SANHA ist ein führender Hersteller von Rohrleitungssystemen mit rund 700 Mitarbeitern und ist in über 60 Ländern aktiv.
ISIN:DE000A383VY6WKN:A383VY
