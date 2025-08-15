Cathie Wood setzt auf Bullish-Hype: ARK Invest kauft über 2,5 Millionen Aktien!

Den größten Anteil erwarb Woods Flaggschiff, der ARK Innovation ETF, mit über 1,74 Millionen Aktien. Der ARK Next Generation Internet ETF fügte weitere 545.416 Aktien hinzu, während der ARK Fintech Innovation ETF zusätzliche 272.755 Aktien kaufte.

Star-Investorin Cathie Wood hat einen der spektakulärsten Börsengänge des Jahres zum Anlass genommen, um ihre Wette auf die Kryptoindustrie massiv auszuweiten. Ihr Investmenthaus ARK Invest sicherte sich am Mittwoch mehr als 2,5 Millionen Aktien des Krypto-Börsenbetreibers Bullish – verteilt auf drei aktiv gemanagte ETFs.

Bullish legt furioses Börsendebüt hin

Bullish, unterstützt von Milliardär und Risikokapitalgeber Peter Thiel, feierte am Mittwoch seinen Handelsstart an der New Yorker Börse. Der Börsengang zählt zu den meistbeachteten IPOs des Jahres – und enttäuschte nicht: Die Aktie schoss am ersten Handelstag um 84 Prozent nach oben. Der Kurssprung unterstreicht, dass Investoren trotz verschärfter regulatorischer Rahmenbedingungen weiter starkes Interesse an Infrastrukturprojekten rund um digitale Vermögenswerte zeigen. Zuletzt notierte die Bullish Aktie bei 74,70 US-Dollar und damit weitere 6,7 Prozent im Plus.

ARK baut Krypto-Exposure weiter aus

Cathie Wood, bekannt als glühende Verfechterin von Blockchain-Technologien und digitalen Assets, hält bereits bedeutende Positionen in Coinbase Global (COIN) sowie im ARK 21Shares Bitcoin ETF. Mit dem Einstieg bei Bullish erweitert ARK die Präsenz nicht nur im Handelssegment, sondern auch im Medien- und Datenbereich, denn Bullish besitzt die Krypto-Nachrichten- und Datenplattform CoinDesk.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bullish Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,75 % und einem Kurs von 74,70USD auf Nasdaq (15. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



