Dax startet vor Alaska-Treffen mit leichtem Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen mit einem leichten Plus in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.460 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten BMW, BASF und Brenntag. Der Chemie-Logistiker hatte zuletzt angekündigt, in den USA die Vermögenswerte eines Pipeline-Spezialisten übernehmen zu wollen. Ins Minus ging es dagegen für die Aktien der Commerzbank und von Rheinmetall. Hintergrund dürften hier die jüngsten Turbulenzen im Vorstand des Rüstungskonzerns sowie die anstehenden Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine sein.





