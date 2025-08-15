    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstmc Content Group AktievorwärtsNachrichten zu tmc Content Group
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    tmc Content Group: Gewinnwarnung für 1. Halbjahr 2025 bei VIDINEXT

    Die tmc Content Group AG kämpft mit einem Verlust von 0,6 Mio. EUR, bedingt durch sinkende Einnahmen und Restrukturierungskosten, und informiert gemäß EU-Vorgaben ihre Aktionäre.

    tmc Content Group: Gewinnwarnung für 1. Halbjahr 2025 bei VIDINEXT
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    • Die tmc Content Group AG muss für das 1. Halbjahr 2025 einen Verlust von ca. EUR 0,6 Mio. ausweisen.
    • Der Verlust resultiert aus einem Rückgang der Einnahmen aus traditionellen Medienkanälen aufgrund einer Marktschrumpfung und veränderter Verbraucherpräferenzen.
    • Zusätzlich wurden die Verluste durch Restrukturierungskosten verstärkt.
    • Die Gewinnwarnung wurde am 15.08.2025 um 09:36 CET/CEST veröffentlicht.
    • Die Veröffentlichung erfolgte gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
    • Die tmc Content Group AG hat ihren Sitz in Zug, Schweiz, und ist an den regulierten Märkten in Düsseldorf und Frankfurt gelistet.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    tmc Content Group: Gewinnwarnung für 1. Halbjahr 2025 bei VIDINEXT Die tmc Content Group AG kämpft mit einem Verlust von 0,6 Mio. EUR, bedingt durch sinkende Einnahmen und Restrukturierungskosten, und informiert gemäß EU-Vorgaben ihre Aktionäre.