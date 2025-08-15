tmc Content Group: Gewinnwarnung für 1. Halbjahr 2025 bei VIDINEXT
Die tmc Content Group AG kämpft mit einem Verlust von 0,6 Mio. EUR, bedingt durch sinkende Einnahmen und Restrukturierungskosten, und informiert gemäß EU-Vorgaben ihre Aktionäre.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Die tmc Content Group AG muss für das 1. Halbjahr 2025 einen Verlust von ca. EUR 0,6 Mio. ausweisen.
- Der Verlust resultiert aus einem Rückgang der Einnahmen aus traditionellen Medienkanälen aufgrund einer Marktschrumpfung und veränderter Verbraucherpräferenzen.
- Zusätzlich wurden die Verluste durch Restrukturierungskosten verstärkt.
- Die Gewinnwarnung wurde am 15.08.2025 um 09:36 CET/CEST veröffentlicht.
- Die Veröffentlichung erfolgte gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
- Die tmc Content Group AG hat ihren Sitz in Zug, Schweiz, und ist an den regulierten Märkten in Düsseldorf und Frankfurt gelistet.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte