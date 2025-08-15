    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group
    WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach Zahlen für das zweite Quartal von 119 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank des Spezialchemiegeschäfts habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 148,6EUR auf Tradegate (15. August 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Oliver Schwarz
    Analysiertes Unternehmen: Alzchem
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 161
    Kursziel alt: 119
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



