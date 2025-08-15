GESCO: Ergebnis deutlich verbessert

Die Halbjahreszahlen von GESCO belegen laut SMC-Research mit einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis (Vorjahr bereinigt um verkaufte Aktivitäten) von 1 Prozent auf 237,2 Mio. Euro und einer Verbesserung des Nettoergebnisses von 2,0 auf 4,5 Mio. Euro, die zum Teil auf die Portfoliobereinigung zurückzuführen sei, dass sich die Gruppe im weiterhin schwierigen Marktumfeld gut behaupte. Das Unternehmen habe daher die Zielspannen für das Gesamtjahr, die einen Umsatz von 485 bis 515 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von 13 bis 17 Mio. Euro vorsehen, bestätigt.

Nach Darstellung von SMC-Research hat GESCO im ersten Halbjahr bei einem, auf vergleichbarer Basis, moderaten Umsatzwachstum eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. SMC-Analyst Holger Steffen hat zwar seine Schätzungen etwas reduziert, erwartet aber, dass das Unternehmen seine Prognose erfüllt.

Der Gegenwind von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung habe aber noch nicht signifikant abgenommen, und die US-Zölle könnten eine Verlängerung der Phase bewirken. GESCO spüre das mit einem rückläufigen Auftragseingang, der im ersten Halbjahr mit rd. 240 Mio. Euro um 7 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert gelegen habe. Beim Umsatz laufe es somit im Moment organisch eher auf das untere Ende der Zielspanne hinaus, wobei die rückwirkend zum 1. Januar akquirierte Eckart GmbH zusätzlich noch ca. 20 Mio. Euro beisteuern werde. Einen deutlichen Ergebnisbeitrag aus der Übernahme gebe es wegen der Akquisitionskosten hingegen noch nicht. Organisch laufe es bei GESCO nach aktuellem Stand auch eher auf das untere Ende der Gewinnspanne hinaus, wenn sich keine deutliche Belebung in den nächsten Monaten ergebe.

Die Analysten haben in Reaktion darauf ihre Schätzungen für dieses Jahr vorsichtiger gestaltet und rechnen jetzt mit einem Umsatz von 505 Mio. Euro und einem Nettoergebnis von 13,5 Mio. Euro. Angesichts des überzeugenden strategischen Expansions- und Profitabilitätssteigerungsmaßnahmen, die im Moment sukzessive umgesetzt werden, rechnen die Analysten für die nächsten Jahre aber weiterhin mit einem kontinuierlichen organischen und anorganischen Wachstum und mit steigenden Margen.

Das spiegele sich in ihrem Kursziel wider, das wegen der etwas vorsichtigeren Schätzungen zwar von zuletzt 33,60 Euro auf jetzt 31,50 Euro leicht zurückgegangen sei, damit aber weit über dem aktuellen Kurs liege. Die von den Analysten konstatierte starke Unterbewertung werde auch im geschätzten KGV26 von lediglich 9,8 deutlich. Die Analysten bleiben daher bei ihrer Einstufung mit „Buy“.

Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 31,50 EUR

